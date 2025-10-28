ANSES confirma un nuevo bono para jubilados en noviembre: ¿quiénes lo recibirán?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la implementación de un bono extraordinario para diversos grupos de jubilados y pensionados, garantizando que nadie cobre menos de $400.000 en noviembre. Este incentivo, sin embargo, no se tendrá en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

Detalles del Bono Extraordinario Previsional

Este nuevo bono se suma a la jubilación mínima, que con un ajuste del 2,1% alcanzará los $333.150. Es importante mencionar que los jubilados que perciben entre esa suma y $403.150 recibirán un proporcional para llegar a esta cifra.

El decreto que regula el pago especifica que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes de liquidación”. Este bono tiene carácter no remunerativo y no será sujeto a descuentos ni se computará para ningún otro concepto.

¿Quiénes son los beneficiarios del bono de ANSES?

Desde ANSES se comunicó que no solo los jubilados se verán beneficiados. Los 70.000 pesos se entregarán a un universo más amplio y abarcará las siguientes categorías:

Personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Personas con pensiones no contributivas por vejez, invalidez, o por haber tenido siete hijos o más.

Calendario de pago de ANSES

El pago del bono de $70.000 se realizará en noviembre y el calendario de cobros es esencial para los beneficiarios. A continuación, se presenta el calendario correspondiente:

Día de cobro Beneficiarios 1 de noviembre Titulares de DNI terminados en 0 y 1 2 de noviembre Titulares de DNI terminados en 2 y 3 3 de noviembre Titulares de DNI terminados en 4 y 5 6 de noviembre Titulares de DNI terminados en 6 y 7 7 de noviembre Titulares de DNI terminados en 8 y 9

El anuncio de este bono extraordinario plantea una acción significativa para mejorar la situación económica de los jubilados y pensionados en el país, en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.