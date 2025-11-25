ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está finalizando los pagos de noviembre correspondientes a la Prestación por Desempleo. Este beneficio, destinado a trabajadores que han perdido su empleo, puede superar los $300.000. En esta nota se proporciona información sobre montos, fechas de cobro, requisitos y pasos para solicitarlo.

¿Qué es la Prestación por Desempleo del ANSES?

La Prestación por Desempleo es un seguro social según la Ley de Contrato de Trabajo N.° 24.013. Su objetivo es ofrecer un sostén económico temporal a trabajadores en relación de dependencia que se encuentran desempleados.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Este programa está destinado a trabajadores en las siguientes situaciones:

Despido sin causa justificada.

Finalización del contrato laboral.

Causas ajenas a la voluntad del trabajador , como quiebra o concurso del empleador.

, como quiebra o concurso del empleador. No renovación del puesto de trabajo.

Enfermedad o accidente que impida continuar con las tareas.

Es esencial iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de despido.

Requisitos para solicitar la Prestación por Desempleo

Los requisitos dependen de la categoría laboral:

Trabajadores permanentes: Acreditar al menos 6 meses de aportes en los 3 años anteriores al despido.

Acreditar al menos en los al despido. Trabajadores eventuales y de temporada: Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo.

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de a la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: Tener, como mínimo, 8 meses de aportes en los 2 años anteriores al cese laboral.

Montos: ¿Cuánto se cobra en 2025?

El monto de la prestación se calcula de forma individual, considerando ingresos previos y meses trabajados con aportes. ANSES establece montos mínimos y máximos basados en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), vigentes desde el 1 de agosto de 2025:

Tipo Monto Monto mínimo: $161.100 Monto máximo: $322.200

Fechas de cobro para noviembre 2025

ANSES organiza el pago de este beneficio según el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El calendario para este mes es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: Cobran el 20 de noviembre .

Cobran el . DNI terminados en 2 y 3: Cobran el 25 de noviembre .

Cobran el . DNI terminados en 4 y 5: Cobran el 26 de noviembre .

Cobran el . DNI terminados en 6 y 7: Cobran el 27 de noviembre .

Cobran el . DNI terminados en 8 y 9: Cobran el 28 de noviembre.

¿Cómo y dónde tramitar la Prestación por Desempleo?

El trámite es sencillo y puede realizarse de dos maneras:

Online (vía web): La opción más rápida. Ingresar al sitio web de ANSES con tu Clave de la Seguridad Social. Presencial: Acudiendo a una oficina de ANSES, siempre con turno previo gestionado por la página web o por teléfono.

Es importante tener la documentación que acredite la situación laboral y la identidad antes de iniciar el trámite.