ANSES actualizó los haberes de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025 ¿Cuánto cobrarán?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un nuevo ajuste en los haberes de las Pensiones No Contributivas (PNC) a partir de septiembre de 2025. Este incremento responde al mecanismo de actualización que se viene aplicando en base a la inflación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y que impacta directamente en los ingresos de los beneficiarios.

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en septiembre

El ajuste de septiembre corresponde a un 1,90%, en línea con la inflación de julio (1,9%). A este incremento se suma el bono de $70.000, que se paga de forma completa para quienes perciben la mínima, y de manera proporcional para los haberes más altos, con un tope de $390.277,18.

Sin embargo, este bono se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que significa que, aunque los haberes suben mes a mes según la inflación, el extra no se actualiza, perdiendo peso frente al aumento del costo de vida.

Montos a cobrar en septiembre 2025

Con el aumento y el bono, los haberes quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o por vejez

Haber mensual: $224.194,02

Bono: $70.000

Total: $294.194,02

Haber mensual: Bono: PNC para madres de siete hijos o más

Haber mensual: $320.277,18

Bono: $70.000 (tope máximo permitido)

Total: $390.277,18

Haber mensual: Bono: (tope máximo permitido) Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber mensual: $256.221,74

Bono: $70.000

Total: $326.221,74

Quiénes pueden acceder a las Pensiones No Contributivas

Las PNC son un beneficio económico previsto por ley para personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Actualmente existen cuatro categorías:

Pensión no contributiva por invalidez .

. Pensión no contributiva para madres de 7 hijos o más .

. Pensión no contributiva por vejez .

. Pensión no contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y C, de acuerdo con lo establecido en la Ley 27.675.

Según los registros oficiales, alrededor de un millón y medio de personas perciben una PNC en Argentina, de las cuales casi un millón corresponden a pensiones por invalidez.

Impacto del congelamiento del bono

El esquema vigente marca que las PNC se ajustan mes a mes siguiendo el ritmo de la inflación, pero el bono previsional continúa fijo en $70.000 desde hace más de un año.

Esto genera un desfasaje en el poder adquisitivo: el haber principal aumenta, pero la suma extra permanece constante, limitando el verdadero alcance del incremento frente a la suba de precios.