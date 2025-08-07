banner ad

ANSES actualiza beneficios en agosto: fechas y montos que debes conocer

Ana Salgueiro
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF

Durante el mes de agosto, quienes acceden a prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán un aumento en los montos. Este ajuste se basa en el índice de inflación de junio, resultando en una suba del 1,62%.

¿Qué montos tienen las principales prestaciones?

Desde el inicio de agosto, los nuevos valores de las prestaciones son los siguientes:

  • AUH (Asociación Universal por Hijo): $112.942
  • AUH por hijo con discapacidad: $367.757
  • Asignación Familiar por Hijo: $56.475
  • Jubilación mínima: $384.305,37 ($314.305,37 + $70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $2.114.977,60
  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $321.444,30 ($251.444,30 + $70.000)
  • PNC por invalidez o vejez: $290.013,76 ($220.013,76 + $70.000)

¿Cuál es el calendario de pagos de ANSES para agosto 2025?

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones mínimas:

  • DNI 0: 8 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4 y 5: 14 de agosto
  • DNI 6: 18 de agosto
  • DNI 7: 19 de agosto
  • DNI 8: 20 de agosto
  • DNI 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

  • DNI 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI 8 y 9: 28 de agosto

AUH y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI 0: 8 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4: 14 de agosto
  • DNI 5: 18 de agosto
  • DNI 6: 19 de agosto
  • DNI 7: 20 de agosto
  • DNI 8: 21 de agosto
  • DNI 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo:

  • DNI 0: 11 de agosto
  • DNI 1: 12 de agosto
  • DNI 2: 13 de agosto
  • DNI 3: 14 de agosto
  • DNI 4: 18 de agosto
  • DNI 5: 19 de agosto
  • DNI 6: 20 de agosto
  • DNI 7: 21 de agosto
  • DNI 8: 22 de agosto
  • DNI 9: 25 de agosto

Asignación Prenatal y por Maternidad:

  • DNI 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento:

  • Todos los DNI: entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre

Asignaciones familiares para PNC:

  • Todos los documentos: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo:

  • DNI 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI 8 y 9: 28 de agosto
