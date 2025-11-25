ANSES activa un pago de hasta $322.200 antes de fin de mes: ¿Quiénes cobran y cómo acceder?

En los últimos días de noviembre, uno de los programas de asistencia económica más importantes para trabajadores desempleados vuelve a tomar protagonismo. Con nuevas actualizaciones y un cronograma definido, miles de personas podrán acceder a un refuerzo clave mientras atraviesan la búsqueda de un nuevo empleo.
Qué es la Prestación por Desempleo y a quién está dirigida
La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio destinado a quienes perdieron su trabajo en relación de dependencia sin causa o enfrentan situaciones que impiden la continuidad laboral. El objetivo es brindar un respaldo económico transitorio mientras la persona damnificada busca una nueva ocupación formal.
Según ANSES, pueden solicitar el beneficio:
Trabajadores permanentes
- Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos tres años previos al despido.
Trabajadores eventuales o de temporada
- Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.
- Haber acumulado más de 90 días de actividad en el año previo a la finalización del empleo.
Trabajadores de la construcción
- Contar con 8 meses de aportes en los dos años anteriores al despido o fin de obra.
Además, es obligatorio presentar:
- Constancia de CUIL
- DNI
- Documentación del cese laboral (telegrama, carta documento o despido)
- Certificación de servicios emitida por el empleador
Cuánto se cobra: montos mínimos y máximos
Desde agosto de 2025, ANSES actualizó los montos según el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Los valores vigentes son:
- Monto mínimo: $161.100
- Monto máximo: $322.200
El beneficio se paga mensualmente y su duración puede extenderse entre 2 y 12 meses, dependiendo de los aportes registrados. Para personas mayores de 45 años, el período puede ser aún mayor.
Fechas de pago: quiénes cobran antes de fin de noviembre
ANSES confirmó que los depósitos se realizarán en los últimos días del mes, según la terminación del DNI:
- DNI 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI 8 y 9: 28 de noviembre
Las personas que fueron aprobadas recientemente cobrarán en el próximo calendario disponible.
Cómo iniciar el trámite para acceder al beneficio
La solicitud puede gestionarse de manera online o presencial, siempre dentro del plazo de 90 días posteriores al despido. Presentarlo fuera de ese período puede reducir el monto o impedir el acceso.
Solicitud online
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar “Desempleo”.
- Cargar la documentación correspondiente.
- Confirmar la solicitud.
Solicitud presencial
- Sacar un turno desde la web de ANSES.
- Presentarse con DNI original y documentos que acrediten el despido o cese laboral.
El organismo recordó que es fundamental realizar la gestión a tiempo para garantizar el cobro completo del beneficio.