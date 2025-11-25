ANSES activa un pago de hasta $322.200 antes de fin de mes: ¿Quiénes cobran y cómo acceder?

En los últimos días de noviembre, uno de los programas de asistencia económica más importantes para trabajadores desempleados vuelve a tomar protagonismo. Con nuevas actualizaciones y un cronograma definido, miles de personas podrán acceder a un refuerzo clave mientras atraviesan la búsqueda de un nuevo empleo.

Qué es la Prestación por Desempleo y a quién está dirigida

La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio destinado a quienes perdieron su trabajo en relación de dependencia sin causa o enfrentan situaciones que impiden la continuidad laboral. El objetivo es brindar un respaldo económico transitorio mientras la persona damnificada busca una nueva ocupación formal.

Según ANSES, pueden solicitar el beneficio:

Trabajadores permanentes

Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años .

. Haber acumulado más de 90 días de actividad en el año previo a la finalización del empleo.

Trabajadores de la construcción

Contar con 8 meses de aportes en los dos años anteriores al despido o fin de obra.

Además, es obligatorio presentar:

Constancia de CUIL

DNI

Documentación del cese laboral (telegrama, carta documento o despido)

(telegrama, carta documento o despido) Certificación de servicios emitida por el empleador

Cuánto se cobra: montos mínimos y máximos

Desde agosto de 2025, ANSES actualizó los montos según el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Los valores vigentes son:

Monto mínimo: $161.100

$161.100 Monto máximo: $322.200

El beneficio se paga mensualmente y su duración puede extenderse entre 2 y 12 meses, dependiendo de los aportes registrados. Para personas mayores de 45 años, el período puede ser aún mayor.

Fechas de pago: quiénes cobran antes de fin de noviembre

ANSES confirmó que los depósitos se realizarán en los últimos días del mes, según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 20 de noviembre

20 de noviembre DNI 2 y 3: 25 de noviembre

25 de noviembre DNI 4 y 5: 26 de noviembre

26 de noviembre DNI 6 y 7: 27 de noviembre

27 de noviembre DNI 8 y 9: 28 de noviembre

Las personas que fueron aprobadas recientemente cobrarán en el próximo calendario disponible.

Cómo iniciar el trámite para acceder al beneficio

La solicitud puede gestionarse de manera online o presencial, siempre dentro del plazo de 90 días posteriores al despido. Presentarlo fuera de ese período puede reducir el monto o impedir el acceso.

Solicitud online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Desempleo” .

. Cargar la documentación correspondiente.

Confirmar la solicitud.

Solicitud presencial

Sacar un turno desde la web de ANSES.

Presentarse con DNI original y documentos que acrediten el despido o cese laboral.

El organismo recordó que es fundamental realizar la gestión a tiempo para garantizar el cobro completo del beneficio.