ANSES activa un pago de hasta $322.200 antes de fin de mes: ¿Quiénes cobran y cómo acceder?

¿Sabés cuándo cobrás la Prestación por Desempleo ANSES? Fechas clave de septiembre 2025

En los últimos días de noviembre, uno de los programas de asistencia económica más importantes para trabajadores desempleados vuelve a tomar protagonismo. Con nuevas actualizaciones y un cronograma definido, miles de personas podrán acceder a un refuerzo clave mientras atraviesan la búsqueda de un nuevo empleo.

Qué es la Prestación por Desempleo y a quién está dirigida

La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio destinado a quienes perdieron su trabajo en relación de dependencia sin causa o enfrentan situaciones que impiden la continuidad laboral. El objetivo es brindar un respaldo económico transitorio mientras la persona damnificada busca una nueva ocupación formal.

Según ANSES, pueden solicitar el beneficio:

Trabajadores permanentes

  • Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

  • Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.
  • Haber acumulado más de 90 días de actividad en el año previo a la finalización del empleo.

Trabajadores de la construcción

  • Contar con 8 meses de aportes en los dos años anteriores al despido o fin de obra.

Además, es obligatorio presentar:

  • Constancia de CUIL
  • DNI
  • Documentación del cese laboral (telegrama, carta documento o despido)
  • Certificación de servicios emitida por el empleador

Cuánto se cobra: montos mínimos y máximos

Desde agosto de 2025, ANSES actualizó los montos según el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Los valores vigentes son:

  • Monto mínimo: $161.100
  • Monto máximo: $322.200

El beneficio se paga mensualmente y su duración puede extenderse entre 2 y 12 meses, dependiendo de los aportes registrados. Para personas mayores de 45 años, el período puede ser aún mayor.

Fechas de pago: quiénes cobran antes de fin de noviembre

ANSES confirmó que los depósitos se realizarán en los últimos días del mes, según la terminación del DNI:

  • DNI 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI 8 y 9: 28 de noviembre

Las personas que fueron aprobadas recientemente cobrarán en el próximo calendario disponible.

Cómo iniciar el trámite para acceder al beneficio

La solicitud puede gestionarse de manera online o presencial, siempre dentro del plazo de 90 días posteriores al despido. Presentarlo fuera de ese período puede reducir el monto o impedir el acceso.

Solicitud online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar “Desempleo”.
  • Cargar la documentación correspondiente.
  • Confirmar la solicitud.

Solicitud presencial

  • Sacar un turno desde la web de ANSES.
  • Presentarse con DNI original y documentos que acrediten el despido o cese laboral.

El organismo recordó que es fundamental realizar la gestión a tiempo para garantizar el cobro completo del beneficio.

Más leídas