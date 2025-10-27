Andis reactiva pensiones no contributivas: ¿Cómo consultar tu inclusión y retroactivo?

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha anunciado la reactivación de las Pensiones No Contributivas (PNC), a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esta medida permitirá que los beneficiarios accedan al pago retroactivo correspondiente mediante ANSES.

¿Quiénes son los beneficiarios de PNC reactivadas?

El listado de beneficiarios está disponible en formato PDF en la página oficial de la Defensoría. Los interesados pueden buscar su nombre o número de DNI. Además, el documento incluye la fecha de suspensión de cada pensión, facilitando el cálculo del retroactivo.

¿Qué implica la restitución de beneficios?

La reactivación de los pagos se basa en la Resolución 13901/2025, emitida tras una sentencia judicial que ordena restablecer las PNC suspendidas. Esta resolución establece la realización de pagos de haberes retenidos y la suspensión de nuevas auditorías hasta que se llegue a una decisión definitiva.

Los beneficiarios incluidos en la lista tendrán derecho a que ANSES reactive sus pagos y calcule los montos pendientes. Aquellos que no figuren en el listado pueden comunicarse con la Defensoría o con otros organismos para gestionar su inclusión.

¿Cuál es el cronograma de pagos de ANSES para noviembre 2025?

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

¿Cuándo se pagarán las Pensiones No Contributivas?

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre.

¿Qué ocurre con AUH y SUAF?