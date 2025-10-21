Andis habilitó un formulario online para actualizar datos de Pensiones No Contributivas ¿Por qué es importante completarlo?

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en funcionamiento una nueva herramienta digital destinada a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad. Con esta medida, el organismo busca mantener actualizada la información personal de los titulares y evitar suspensiones en los pagos que administra la Anses.

Formulario digital para actualización de datos

El nuevo formulario de actualización de datos se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno Nacional. A través de esta plataforma, los beneficiarios pueden cargar su información personal sin necesidad de acercarse a una oficina.

Los datos que se pueden actualizar son:

Nombre y apellido

Domicilio actual

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Fotografías del DNI (frente y dorso)

Desde Andis aclararon que solo deben completar el formulario quienes necesiten modificar alguno de sus datos personales. Si la información ya registrada es correcta, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Esta herramienta se implementa luego de que numerosos beneficiarios sufrieran la suspensión de sus pensiones al no recibir las cartas documento de citación a las auditorías. Con la nueva modalidad online, se busca agilizar la comunicación y reducir errores administrativos.

Auditorías y controles de las pensiones

Aunque el Congreso aprobó una ley de emergencia en discapacidad, su aplicación fue suspendida por el Decreto 681/2025, hasta que se defina el modo de financiamiento. Sin embargo, esta suspensión no frena las auditorías ni los controles administrativos que realiza la Andis sobre las Pensiones No Contributivas.

Por lo tanto, las personas citadas deben asistir presencialmente al turno asignado para verificar que continúan cumpliendo con los requisitos establecidos por el Decreto 843/2024.

En caso de que una pensión sea suspendida, el titular puede presentar un reclamo ante la Andis a través de las siguientes vías:

Por correo electrónico: [email protected]

De manera presencial, en las delegaciones de Andis o en las oficinas de Anses.

Fallo judicial que ordena restituir pensiones

En un hecho reciente, el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca emitió un fallo que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer todas las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral suspendidas a nivel nacional.

El juez Guillermo Díaz Martínez también dispuso que el organismo se abstenga de aplicar nuevas suspensiones hasta que se garantice la correcta revisión de cada caso.

La medida judicial se enmarca en el contexto de los reclamos de beneficiarios y organizaciones por la continuidad de las auditorías y las suspensiones que afectaron a miles de personas con discapacidad en todo el país.