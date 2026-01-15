Alerta roja por cianobacterias en provincia de Buenos Aires: ¿Cuáles son los municipios afectados?

La temporada de verano en la provincia de Buenos Aires enfrenta una complicación sanitaria de importancia. El Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua (ADA), activó la alerta roja por la presencia masiva de cianobacterias en cuatro municipios clave. Las altas temperaturas, la intensa radiación solar y la escasez de viento han generado el escenario ideal para la proliferación de estos microorganismos, que ya tiñen de verde intenso varios espejos de agua de uso recreativo.
Los cuatro municipios en alerta roja hoy
De acuerdo con la última actualización del “Cianosemáforo” oficial, los distritos que presentan un riesgo alto para la salud y donde está prohibido el contacto con el agua son:
La Plata: El foco principal se encuentra en el lago de la República de los Niños, un punto de gran concurrencia familiar donde ya se ha desplegado la bandera sanitaria.
Lobos: La Laguna de Lobos muestra una densa floración que imposibilita cualquier actividad náutica o de baño.
General Pinto: La afectación se registra en el Lago La Salada, donde el agua presenta un aspecto de “nata espesa”.
Pehuajó: La Laguna La Salada de esta localidad también ingresó en el nivel de riesgo máximo.
Es fundamental destacar que en otras zonas populares, como la Laguna de Gómez en Junín o la Laguna de Chascomús, la situación fluctúa entre niveles naranja (riesgo medio) y amarillo (riesgo bajo), por lo que se recomienda consultar el mapa interactivo provincial antes de viajar.
Qué significa la alerta roja y por qué es peligrosa
La alerta roja indica una floración densa de cianobacterias que se percibe como una masa verde oscura o amarronada, con aspecto de pintura o algas espesas en la superficie y la costa. Estos microorganismos liberan toxinas que pueden ser nocivas para los seres humanos y letales para las mascotas.
Los riesgos para la salud incluyen:
Problemas gastrointestinales: Vómitos, diarrea y dolor abdominal si se ingiere agua accidentalmente.
Irritaciones en la piel: Dermatitis, picazón y reacciones alérgicas por contacto directo.
Síntomas sistémicos: Dolores de cabeza, debilidad muscular y, en casos de exposición prolongada, afectación hepática o neurológica.
Recomendaciones fundamentales para los turistas
Ante la presencia de la bandera roja sanitaria, las autoridades de salud de la provincia han emitido las siguientes directivas:
- Prohibición de ingreso: No bañarse, no practicar deportes náuticos y evitar cualquier contacto directo con el agua.
- Cuidado de mascotas y niños: Son los más vulnerables. Los perros suelen lamerse el pelaje tras salir del agua, lo que puede provocarles una intoxicación grave en pocos minutos.
- No consumir pescados: Se desaconseja el consumo de peces provenientes de lagunas bajo alerta roja, ya que las toxinas se acumulan en sus tejidos.
- Uso de agua para higiene: El agua de estos espejos no debe utilizarse para lavarse las manos ni para higiene personal, incluso si parece estar “más limpia” en algunos sectores.
El origen del fenómeno: Eutrofización y cambio climático
La aparición de estas “algas verdes” no es casual. El proceso se denomina eutrofización y ocurre cuando hay un exceso de nutrientes (como nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes o efluentes) combinados con días de calor extremo y aguas estancadas. La bajante de algunas lagunas por la falta de lluvias intensas también concentra la presencia de estas bacterias, prolongando la duración de las floraciones durante enero y febrero.
El sistema de monitoreo provincial combina el análisis de imágenes satelitales con reportes visuales diarios de los municipios, permitiendo que el Cianosemáforo se actualice casi en tiempo real.