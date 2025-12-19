Alerta por filtración de datos: ¿Qué información de ANSES y AFIP quedó al descubierto?

Esta semana, la seguridad informática en Argentina se ha visto sacudida por una grave alerta: millones de datos personales de ciudadanos argentinos estarían expuestos en internet, según un informe del portal especializado Daily Dark Web. La situación involucra registros de organismos gubernamentales como la AFIP, hoy ARCA, la Anses, el Registro Automotor y diversas compañías de telefonía móvil.

Datos personales en peligro: información crítica expuesta

El informe detalla que los datos comprometidos abarcan información sensible, incluyendo números de documentos, domicilios y registros de cuentas. Este hecho representa un grave riesgo para la privacidad de los ciudadanos y alimenta las preocupaciones sobre el uso indebido de dicha información.

Afectados y organismos involucrados

Los organismos mencionados en la filtración son fundamentales en la gestión de trámites y servicios para la población. La AFIP, encargada de la administración fiscal, y la Anses, que gestiona las prestaciones sociales, representan solo una parte del entramado afectado. Además, las operadoras de telefonía móvil que ven involucrados sus registros podrían enfrentar problemas significativos si sus clientes ven comprometida su información personal.

Medidas y recomendaciones ante la filtración

Frente a esta situación, expertos en ciberseguridad han recomendado a los ciudadanos tomar precauciones. Se sugiere cambiar contraseñas de acceso a cuentas críticas, monitorear movimientos financieros y estar alerta ante posibles intentos de fraude o suplantación de identidad. Además, organismos como la ARCA y la Anses han empezado a tomar medidas para asegurar la integridad de los datos de sus usuarios.