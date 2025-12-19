Alerta por filtración de datos: ¿Qué información de ANSES y AFIP quedó al descubierto?

Ana Salgueiro
anses cobros a

Esta semana, la seguridad informática en Argentina se ha visto sacudida por una grave alerta: millones de datos personales de ciudadanos argentinos estarían expuestos en internet, según un informe del portal especializado Daily Dark Web. La situación involucra registros de organismos gubernamentales como la AFIP, hoy ARCA, la Anses, el Registro Automotor y diversas compañías de telefonía móvil.

Datos personales en peligro: información crítica expuesta

El informe detalla que los datos comprometidos abarcan información sensible, incluyendo números de documentos, domicilios y registros de cuentas. Este hecho representa un grave riesgo para la privacidad de los ciudadanos y alimenta las preocupaciones sobre el uso indebido de dicha información.

¿Cómo afecta el nuevo aumento en la cuota de la moratoria de ANSES a los jubilados?
Mirá también:

¿Cómo afecta el nuevo aumento en la cuota de la moratoria de ANSES a los jubilados?

Afectados y organismos involucrados

Los organismos mencionados en la filtración son fundamentales en la gestión de trámites y servicios para la población. La AFIP, encargada de la administración fiscal, y la Anses, que gestiona las prestaciones sociales, representan solo una parte del entramado afectado. Además, las operadoras de telefonía móvil que ven involucrados sus registros podrían enfrentar problemas significativos si sus clientes ven comprometida su información personal.

Medidas y recomendaciones ante la filtración

Frente a esta situación, expertos en ciberseguridad han recomendado a los ciudadanos tomar precauciones. Se sugiere cambiar contraseñas de acceso a cuentas críticas, monitorear movimientos financieros y estar alerta ante posibles intentos de fraude o suplantación de identidad. Además, organismos como la ARCA y la Anses han empezado a tomar medidas para asegurar la integridad de los datos de sus usuarios.

¿Cómo será el aumento de Anses en enero 2026 para jubilados, AUH y SUAF?
Mirá también:

¿Cómo será el aumento de Anses en enero 2026 para jubilados, AUH y SUAF?
Compartir este artículo
Clima pronostico navidad provincia
¿Mesa adentro o afuera? El primer pronóstico detallado para la Nochebuena y el alerta del SMN
Provincia
Banco provincia horario
Horarios de bancos en Navidad y Año Nuevo 2025: ¿hay atención el 24 y 31 de diciembre?
Provincia
Comprar auto argentina
Planes de Ahorro 2026: Análisis de ventajas, riesgos y alternativas reales en el mercado actual
Sociedad
Feria Judicial verano 2026
Feria Judicial Verano 2026: Fechas oficiales, autoridades y trámites urgentes habilitados
Provincia
Banco provincia navidad compras
¡Atención! Banco Provincia lanzó la “fase final” de descuentos para Navidad: 18 cuotas, 35% off y fechas clave
Provincia
anses aportesjpeg.jpeg
Cambios en la AUH y AUE de ANSES: Todo lo que tenés que saber para cobrar más
Anses
auh cobro aumento anses asignaciones
¿Cómo será el aumento de Anses en enero 2026 para jubilados, AUH y SUAF?
Anses

Más leídas