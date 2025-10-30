Alerta por estafa: Advierten sobre correos falsos por supuestas multas electorales

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una advertencia oficial ante una nueva estafa que circula por correo electrónico, destinada a engañar a ciudadanos que no concurrieron a votar.

El correo en cuestión proviene de la dirección “[email protected]”, una cuenta falsa que simula ser oficial con el objetivo de robar datos personales y acceder a los dispositivos de quienes lo reciben.

Según explicó la CNE, el mensaje imita un envío del portal “Mi Argentina”, informando al destinatario que debe regularizar su situación electoral mediante el pago de una multa. Para ello, incluye un enlace fraudulento, que al ser abierto permite el robo de información del dispositivo.

“Desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole”, aclaró la CNE en un comunicado.

Las autoridades recordaron que la única vía oficial para verificar si una persona tiene multas por no votar es el sitio web: https://infractores.padron.gov.ar. Allí se puede consultar la situación y, en caso de corresponder, regularizarla.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Tras las elecciones de 2023, la CNE también denunció una página web falsa que se hacía pasar por el registro oficial de infractores.

Las multas por no votar se establecen en el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) y van desde 50 hasta 500 pesos. Quienes no las abonen quedan inhabilitados para realizar trámites de documentación o ejercer cargos públicos.

Recomendación: Ante cualquier correo sospechoso, no ingresar a los enlaces, no descargar archivos adjuntos y eliminar el mensaje inmediatamente.