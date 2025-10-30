Alerta por estafa: Advierten sobre correos falsos por supuestas multas electorales

Francisco Díaz
ESTAFA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una advertencia oficial ante una nueva estafa que circula por correo electrónico, destinada a engañar a ciudadanos que no concurrieron a votar.

El correo en cuestión proviene de la dirección [email protected], una cuenta falsa que simula ser oficial con el objetivo de robar datos personales y acceder a los dispositivos de quienes lo reciben.

Se estrena una docuserie sobre el crimen de Fernando Báez Sosa
Mirá también:

Se estrena una docuserie sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Según explicó la CNE, el mensaje imita un envío del portal “Mi Argentina”, informando al destinatario que debe regularizar su situación electoral mediante el pago de una multa. Para ello, incluye un enlace fraudulento, que al ser abierto permite el robo de información del dispositivo.

“Desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole”, aclaró la CNE en un comunicado.

Las autoridades recordaron que la única vía oficial para verificar si una persona tiene multas por no votar es el sitio web: https://infractores.padron.gov.ar. Allí se puede consultar la situación y, en caso de corresponder, regularizarla.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Tras las elecciones de 2023, la CNE también denunció una página web falsa que se hacía pasar por el registro oficial de infractores.

Las multas por no votar se establecen en el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) y van desde 50 hasta 500 pesos. Quienes no las abonen quedan inhabilitados para realizar trámites de documentación o ejercer cargos públicos.

Recomendación: Ante cualquier correo sospechoso, no ingresar a los enlaces, no descargar archivos adjuntos y eliminar el mensaje inmediatamente.

¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Mirá también:

¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuestionario escolar
Polémica en General Belgrano: se viralizó un trabajo escolar con preguntas contra el Gobierno
General Belgrano
ticket canasta
¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Sociedad
Kicillof se impuso a Milei en un choque entre la micro y la macroeconomía en Olivos
Kicillof no fue invitado al encuentro con Milei: “Por ahora, no hubo llamado desde Casa Rosada”
Nacionales Provincia
ciudad de Tandil
¡Tandil va por la revancha! Se viene la fiesta del salame y la picada que busca un nuevo récord mundial
Provincia
Cometa interestelar
Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
Sociedad
camion incendiado2
General Belgrano: Impactante incendio de un camión en la Ruta 29
General Belgrano
Fiestas bonaerenses
¿Sin planes para el finde? La Provincia de Buenos Aires explota de fiestas populares
Provincia

Más leídas