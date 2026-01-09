Alerta en la provincia de Buenos Aires por la mosca negra: qué es, qué provoca y cómo prevenirla

La presencia de la mosca negra, conocida popularmente como barigüí, comenzó a intensificarse en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en localidades cercanas a ríos, arroyos y cursos de agua en movimiento, como ocurre en la cuenca del río Salado y áreas rurales y periurbanas.
Se trata de un insecto pequeño pero sumamente molesto, cuya aparición genera preocupación entre vecinos debido a las dolorosas mordeduras que provoca tanto en personas como en animales.
¿Qué es la mosca negra y por qué aparece?
La mosca negra pertenece a la familia de los simúlidos. A diferencia del mosquito común, no pica, sino que muerde la piel, produciendo pequeñas heridas para alimentarse de sangre. Su ciclo de reproducción se desarrolla en aguas limpias y en movimiento, lo que explica su proliferación cerca de ríos, arroyos y canales.
Las condiciones climáticas de altas temperaturas combinadas con humedad favorecen su multiplicación, por lo que suele aparecer con mayor fuerza durante el verano.
Qué produce la mordedura del barigüí
Las mordeduras de la mosca negra pueden generar diversas reacciones:
- Dolor intenso en el momento o minutos después de la mordida
- Enrojecimiento e inflamación de la zona afectada
- Picazón persistente que puede durar varios días
- Formación de costras o pequeñas lesiones
- Reacciones alérgicas en personas sensibles
Si bien no se ha comprobado que transmita enfermedades graves en la provincia de Buenos Aires, las heridas pueden infectarse si se rascan o no se tratan correctamente.
Cómo combatir la mosca negra
El control del barigüí resulta complejo debido a su forma de reproducción. Al desarrollarse en aguas en movimiento, no responde a los métodos tradicionales utilizados contra mosquitos.
Las principales medidas de control se basan en la protección personal y la reducción del contacto:
- Uso de repelentes de insectos de alta eficacia
- Colocación de mosquiteros en puertas y ventanas
- Evitar permanecer al aire libre cerca de ríos o arroyos en horarios críticos, especialmente al amanecer y al atardecer
- Utilizar ventiladores en ambientes cerrados, ya que la corriente de aire dificulta su desplazamiento
Cómo prevenir las mordeduras
Para reducir el riesgo de ataques, se recomienda:
- Usar ropa clara, mangas largas y pantalones largos
- Aplicar repelente sobre la piel expuesta
- Evitar actividades recreativas cerca de cursos de agua en horarios de mayor actividad del insecto
- Mantener limpios los alrededores de las viviendas y reducir la humedad
Qué hacer ante una mordedura
En caso de ser mordido por una mosca negra:
- Lavar la zona con agua y jabón
- Aplicar frío local para disminuir la inflamación
- No rascar la herida
- Utilizar cremas calmantes o antihistamínicas
- Consultar a un médico si aparecen signos de infección, inflamación excesiva o fiebre
La expansión del barigüí en la provincia de Buenos Aires refuerza la importancia de la prevención individual y comunitaria, especialmente en zonas cercanas a ríos y arroyos, donde su presencia suele ser más intensa durante los meses de calor.