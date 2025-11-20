Alerta amarillo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas fuertes que alcanzará a una amplia porción de la Provincia de Buenos Aires durante la tarde y noche de este jueves 20 de noviembre de 2025.

Según el organismo, los municipios señalados en color amarillo en el mapa oficial adjunto serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con condiciones que podrían complicar el tránsito y generar anegamientos temporarios.

¿Qué fenómenos se esperan?

Las tormentas podrían desarrollarse de forma aislada al comienzo, pero tenderán a intensificarse hacia la noche, con los siguientes riesgos:

🌧️ Abundante caída de agua en cortos períodos

🌩️ Actividad eléctrica frecuente

🌬️ Ráfagas que pueden superar los 75 km/h

🧊 Ocasional caída de granizo

El SMN anticipa acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, aunque de manera puntual podrían superar los 70 mm, especialmente en zonas de tormentas más persistentes o estacionadas.

Recomendaciones para la población

Evitar circular bajo tormentas fuertes y reducir la velocidad si se está en viaje.

Desenchufar artefactos eléctricos ante actividad eléctrica intensa.

Mantener cargado el celular para emergencias.

Asegurar objetos que puedan volarse (macetas, chapas, toldos).

No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.

No intentar cruzar calles o caminos inundados.