Alerta amarilla por tormentas: ¿qué provincias se verán afectadas este jueves?

Ignacio Hernández
La calma se acaba: se esperan intensas tormentas para el 30 de agosto en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 16 de octubre debido a la expectativa de fuertes tormentas que afectarán a 7 provincias del país. Esta alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la alerta amarilla?

Las regiones en alerta se enfrentarán a tormentas que incluirán abundante caída de agua en cortos períodos, así como actividad eléctrica frecuente. También se prevén caídas de granizo ocasionales y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Las provincias y sus áreas afectadas son las siguientes:

Milei agradeció a Trump y advirtió: “Si volvemos al populismo, perdemos apoyo de EE.UU.”
Mirá también:

Milei agradeció a Trump y advirtió: “Si volvemos al populismo, perdemos apoyo de EE.UU.”
  • Formosa (este, en la madrugada, mañana y tarde).
  • Chaco (sureste, en la madrugada y mañana).
  • Santa Fe (noreste, en la madrugada).
  • Misiones (mañana y tarde).
  • Corrientes (madrugada y mañana).
  • Salta (centro, en la noche).
  • Jujuy (centro y este, en la tarde y noche).

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en algunas zonas.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

Desde el SMN se brindan varias recomendaciones para minimizar los riesgos durante la alerta:

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Día de la Madre 2025: los bancos lanzan descuentos y reintegros especiales
Mirá también:

Día de la Madre 2025: los bancos lanzan descuentos y reintegros especiales
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
¡Ahorrá en grande esta semana! Descuentos con bancos y billeteras virtuales durante octubre
Sociedad
Moises Roitman
Tiene 100 años, sigue trabajando y acaba de renovar su licencia de conducir en Mendoza
Sociedad
Volcan experimento aula
Otra vez explotó un experimento en una escuela: Hay varios heridos
Nacionales
dia agradavle
El sol gana protagonismo: se mantiene el buen clima en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
kicillof en juarez
Kicillof apuntó contra Milei por frenar obras en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
heladitos secos 1 1.jpg 1696036552
La ANMAT prohibió la golosina “copito de nieve” por ser peligrosa para la salud
Nacionales
mujer estafadora mdt
Extraditaron a ciudadana boliviana con pedido de captura por estafas en Mar del Tuyú
La Costa Provincia

Más leídas