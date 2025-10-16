Alerta amarilla por tormentas: ¿qué provincias se verán afectadas este jueves?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 16 de octubre debido a la expectativa de fuertes tormentas que afectarán a 7 provincias del país. Esta alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la alerta amarilla?
Las regiones en alerta se enfrentarán a tormentas que incluirán abundante caída de agua en cortos períodos, así como actividad eléctrica frecuente. También se prevén caídas de granizo ocasionales y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Las provincias y sus áreas afectadas son las siguientes:
- Formosa (este, en la madrugada, mañana y tarde).
- Chaco (sureste, en la madrugada y mañana).
- Santa Fe (noreste, en la madrugada).
- Misiones (mañana y tarde).
- Corrientes (madrugada y mañana).
- Salta (centro, en la noche).
- Jujuy (centro y este, en la tarde y noche).
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en algunas zonas.
Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas
Desde el SMN se brindan varias recomendaciones para minimizar los riesgos durante la alerta:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.