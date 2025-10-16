Alerta amarilla por tormentas: ¿qué provincias se verán afectadas este jueves?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 16 de octubre debido a la expectativa de fuertes tormentas que afectarán a 7 provincias del país. Esta alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la alerta amarilla?

Las regiones en alerta se enfrentarán a tormentas que incluirán abundante caída de agua en cortos períodos, así como actividad eléctrica frecuente. También se prevén caídas de granizo ocasionales y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Las provincias y sus áreas afectadas son las siguientes:

Formosa (este, en la madrugada, mañana y tarde).

(este, en la madrugada, mañana y tarde). Chaco (sureste, en la madrugada y mañana).

(sureste, en la madrugada y mañana). Santa Fe (noreste, en la madrugada).

(noreste, en la madrugada). Misiones (mañana y tarde).

(mañana y tarde). Corrientes (madrugada y mañana).

(madrugada y mañana). Salta (centro, en la noche).

(centro, en la noche). Jujuy (centro y este, en la tarde y noche).

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en algunas zonas.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

Desde el SMN se brindan varias recomendaciones para minimizar los riesgos durante la alerta: