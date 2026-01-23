Alerta amarilla por calor extremo en casi toda la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
CALOR EXTREMO

Durante la mañana de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que abarca a gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, ante la persistencia de jornadas con valores térmicos elevados.

Según el organismo oficial, las temperaturas previstas pueden representar riesgos leves a moderados para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas y niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Murió un trabajador tras caer desde una obra en construcción en Pinamar
Mirá también:

Murió un trabajador tras caer desde una obra en construcción en Pinamar

¿Qué implica una alerta amarilla por calor extremo?

El nivel amarillo indica que las altas temperaturas pueden tener efectos adversos en la salud, aunque no de manera generalizada. Sin embargo, la exposición prolongada al calor, la deshidratación o la realización de actividades físicas intensas pueden aumentar el riesgo de golpe de calor, incluso en personas sanas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Recomendaciones para prevenir el golpe de calor

Desde el SMN y organismos de salud se aconseja:

  • Mantener una hidratación constante, bebiendo agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed.
  • Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente entre las 11 y las 17.
  • Usar ropa liviana, clara y holgada, y protegerse con gorra o sombrero al salir al exterior.
  • Reducir la actividad física intensa en horarios de altas temperaturas.
  • Permanecer en ambientes ventilados o frescos y utilizar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible.
  • Prestar especial atención a personas mayores, bebés y niños, garantizando su correcta hidratación y resguardo del calor.

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o piel caliente y seca, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

El SMN continuará monitoreando la situación y no descarta actualizaciones en los niveles de alerta en función de la evolución de las condiciones meteorológicas en la provincia.

CALOR EXTREMO ALERTA VIERNES 23
Sube fuerte el termómetro este viernes: qué se espera para el finde
Mirá también:

Sube fuerte el termómetro este viernes: qué se espera para el finde
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Se cumplen 22 años de la trágica muerte del Bombero Emilio Piccioni en General Belgrano
General Belgrano
garrafas nuevas plastico provincia
Chau a la garrafa pesada: llegan los envases de plástico a la Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
persona desaparecida
Buscan a un hombre que desapareció tras salir de Mar del Plata rumbo a Miramar
Provincia
BYD mini precios argentina
BYD Dolphin Mini: el auto eléctrico que llegó para “democratizar” el segmento en Argentina (Precios 2026)
Sociedad
oracion bastian
Estado crítico y máxima preocupación por Bastián: convocan a una cadena de oraciones
Provincia
vouchers educativos news argentina
Voucher Educativo 2026: qué pasa con la ayuda para pagar educación privada en Argentina
Sociedad
energia renovable provincia pba
Revolución energética en la Provincia de Buenos Aires: nuevos parques solares y el negocio de vender tu propia energía
Provincia

Más leídas