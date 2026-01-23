Alerta amarilla por calor extremo en casi toda la provincia de Buenos Aires

Durante la mañana de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que abarca a gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, ante la persistencia de jornadas con valores térmicos elevados.

Según el organismo oficial, las temperaturas previstas pueden representar riesgos leves a moderados para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas y niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Qué implica una alerta amarilla por calor extremo?

El nivel amarillo indica que las altas temperaturas pueden tener efectos adversos en la salud, aunque no de manera generalizada. Sin embargo, la exposición prolongada al calor, la deshidratación o la realización de actividades físicas intensas pueden aumentar el riesgo de golpe de calor, incluso en personas sanas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Recomendaciones para prevenir el golpe de calor

Desde el SMN y organismos de salud se aconseja:

Mantener una hidratación constante , bebiendo agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed.

, bebiendo agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed. Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación , especialmente entre las 11 y las 17.

, especialmente entre las 11 y las 17. Usar ropa liviana, clara y holgada , y protegerse con gorra o sombrero al salir al exterior.

, y protegerse con gorra o sombrero al salir al exterior. Reducir la actividad física intensa en horarios de altas temperaturas.

Permanecer en ambientes ventilados o frescos y utilizar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible.

y utilizar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible. Prestar especial atención a personas mayores, bebés y niños, garantizando su correcta hidratación y resguardo del calor.

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o piel caliente y seca, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

El SMN continuará monitoreando la situación y no descarta actualizaciones en los niveles de alerta en función de la evolución de las condiciones meteorológicas en la provincia.