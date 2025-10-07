¡Ahorrá a lo grande! Descuentos y reintegros en Coto durante octubre

Octubre trae consigo una de las temporadas de promociones más fuertes en los supermercados, y Coto no es la excepción. Con descuentos que llegan hasta el 30% en días específicos y beneficios clave para jubilados y usuarios de tarjetas bancarias, este mes es ideal para que planifiques tus compras y le ganes unos pesos a la inflación.
La clave está en saber qué día usar cada medio de pago para maximizar los reintegros. De lunes a miércoles, la estrategia pasa por combinar los beneficios de tu banco y de las billeteras virtuales, que se consolidaron como las grandes protagonistas del ahorro.
El calendario semanal: qué día pagar para ahorrar más
Para aprovechar las mejores ofertas, tenés que mirar la billetera o el banco que usás. La mayoría de los descuentos bancarios y de fintech se concentran en los primeros días de la semana:
Los lunes: la pulseada de los reintegros
El inicio de la semana es el día más competitivo para las promociones, con grandes porcentajes de ahorro y topes que te permiten hacer una compra importante.
- Banco Credicoop (Cabal): 30% de ahorro pagando con tarjetas de débito y crédito Cabal Credicoop. El tope de reintegro es de $15.000 por usuario por semana.
- Ualá: 25% de ahorro pagando con la tarjeta prepaga y crédito Mastercard de Ualá. Los topes son de $15.000 para crédito y $10.000 para la prepaga (exclusivo para usuarios con caja de ahorro en la app).
- Banco Ciudad: 25% de descuento con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad. El reembolso máximo es de $10.000 semanal por cliente.
- Banco ICBC: 20% de descuento con tarjetas de crédito y débito. Si sos Cliente Payroll (cobrás tu sueldo en el ICBC), el descuento sube al 30% (válido en Coto Digital).
Los martes: descuentos exclusivos y segmentos premium
- Banco Santander (Segmentos Black y Platinum): 30% de descuento exclusivo para clientes de estos segmentos con tarjetas de crédito del Santander (válido en Coto Digital, consultá las fechas específicas de octubre).
- Banco Comafi (MODO): 20% de ahorro pagando con MODO.
- Programa Ciudadanía Porteña: 15% de descuento todos los martes y jueves sin tope (aplican términos y condiciones del programa).
Los miércoles: el día de las billeteras bancarias (MODO)
Los miércoles se convirtieron en el día más fuerte para quienes tienen cuentas bancarias con categorías preferenciales o selectas, ya que los descuentos son mayores.
|Banco/App
|Descuento
|Tope de Reintegro Mensual (o Diario)
|Válido en
|Banco Nación (BNA+ MODO)
|30%
|$12.000 por día miércoles
|Sucursal y Coto Digital
|Banco Macro (MODO)
|20% (General) a 30% (Selecta)
|$15.000 a $25.000 por tarjeta
|Sucursal (vía MODO)
Tip: Si sos cliente del Banco Nación, el 30% de ahorro se aplica usando la app BNA+ a través de MODO con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
Los jueves: débito y más ahorro online
- Banco Patagonia: 20% de descuento con tarjetas de débito del Banco Patagonia (válido en Coto Digital).
¿Y Mercado Pago? La promoción a checkear
Si bien Mercado Pago no tiene un descuento fijo y general todos los días de octubre en Coto como en otras cadenas, sí lanza promociones puntuales. La información oficial de Coto menciona una promoción específica de Mercado Pago 25% el Viernes.
- Mercado Pago (Días puntuales): Revisá siempre la sección de promociones de la app de Mercado Pago, ya que a menudo lanzan descuentos del 25% en días específicos, generalmente los viernes, que aplican en sucursales de CABA, Provincia de Buenos Aires y otras provincias. Atención: estas promociones suelen ser por un solo día y no son acumulables con las bancarias.
La jugada maestra: jubilados y el 10% de ANSES
Si sos jubilado o pensionado, podés sumar un beneficio clave. El Programa de Beneficios ANSES aplica un 10% de descuento sin tope en toda la compra en Coto (excepto en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas).
La gran ventaja es que, si cobrás tus haberes en el Banco Nación, podés sumar un reintegro adicional del 5% extra en tus compras (tope mensual de $20.000), usando la app BNA+ MODO.
Combinación ganadora para jubilados:
- Comprás un Martes o Jueves.
- Accedés al 15% de descuento propio de Coto (presentando DNI).
- Pagás con la tarjeta de débito con la que cobrás tu haber previsional y automáticamente sumás el 10% de Beneficios ANSES (sin tope de reintegro).
- Si tu tarjeta es del Banco Nación y pagás con BNA+ MODO, sumás el 5% extra (con tope de $20.000 al mes).
Descuentos en rubros específicos y sorteo de aniversario
Además de las promociones diarias con tarjetas, Coto mantiene descuentos importantes en rubros no alimenticios, que podés aprovechar para renovar cosas de la casa o comprar regalos, especialmente en el contexto de su aniversario:
- Hasta 40% de descuento en artículos seleccionados de bazar y hogar (vajilla enlozada, ollas).
- Hasta 35% de descuento en artículos de juguetería.
- 2×1 en productos seleccionados de limpieza, perfumería y bebidas (consultá las etiquetas).
Además, por la campaña de aniversario, con cada compra que realices entre el 25 de septiembre y el 14 de noviembre, participás automáticamente por un sorteo millonario y la posibilidad de ganar un año de compras gratis. Cuantas más veces comprás, más chances tenés de ganar.