¡Ahorrá a lo grande! Descuentos y reintegros en Coto durante octubre

Octubre trae consigo una de las temporadas de promociones más fuertes en los supermercados, y Coto no es la excepción. Con descuentos que llegan hasta el 30% en días específicos y beneficios clave para jubilados y usuarios de tarjetas bancarias, este mes es ideal para que planifiques tus compras y le ganes unos pesos a la inflación.

La clave está en saber qué día usar cada medio de pago para maximizar los reintegros. De lunes a miércoles, la estrategia pasa por combinar los beneficios de tu banco y de las billeteras virtuales, que se consolidaron como las grandes protagonistas del ahorro.

El calendario semanal: qué día pagar para ahorrar más

Para aprovechar las mejores ofertas, tenés que mirar la billetera o el banco que usás. La mayoría de los descuentos bancarios y de fintech se concentran en los primeros días de la semana:

Los lunes: la pulseada de los reintegros

El inicio de la semana es el día más competitivo para las promociones, con grandes porcentajes de ahorro y topes que te permiten hacer una compra importante.

Banco Credicoop (Cabal): 30% de ahorro pagando con tarjetas de débito y crédito Cabal Credicoop. El tope de reintegro es de $15.000 por usuario por semana .

pagando con tarjetas de débito y crédito Cabal Credicoop. El tope de reintegro es de . Ualá: 25% de ahorro pagando con la tarjeta prepaga y crédito Mastercard de Ualá. Los topes son de $15.000 para crédito y $10.000 para la prepaga (exclusivo para usuarios con caja de ahorro en la app).

pagando con la tarjeta prepaga y crédito Mastercard de Ualá. Los topes son de para crédito y para la prepaga (exclusivo para usuarios con caja de ahorro en la app). Banco Ciudad: 25% de descuento con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad. El reembolso máximo es de $10.000 semanal por cliente.

con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad. El reembolso máximo es de por cliente. Banco ICBC: 20% de descuento con tarjetas de crédito y débito. Si sos Cliente Payroll (cobrás tu sueldo en el ICBC), el descuento sube al 30% (válido en Coto Digital).

Los martes: descuentos exclusivos y segmentos premium

Banco Santander (Segmentos Black y Platinum): 30% de descuento exclusivo para clientes de estos segmentos con tarjetas de crédito del Santander (válido en Coto Digital, consultá las fechas específicas de octubre).

exclusivo para clientes de estos segmentos con tarjetas de crédito del Santander (válido en Coto Digital, consultá las fechas específicas de octubre). Banco Comafi (MODO): 20% de ahorro pagando con MODO.

pagando con MODO. Programa Ciudadanía Porteña: 15% de descuento todos los martes y jueves sin tope (aplican términos y condiciones del programa).

Los miércoles: el día de las billeteras bancarias (MODO)

Los miércoles se convirtieron en el día más fuerte para quienes tienen cuentas bancarias con categorías preferenciales o selectas, ya que los descuentos son mayores.

Banco/App Descuento Tope de Reintegro Mensual (o Diario) Válido en Banco Nación (BNA+ MODO) 30% $12.000 por día miércoles Sucursal y Coto Digital Banco Macro (MODO) 20% (General) a 30% (Selecta) $15.000 a $25.000 por tarjeta Sucursal (vía MODO)

Tip: Si sos cliente del Banco Nación, el 30% de ahorro se aplica usando la app BNA+ a través de MODO con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Los jueves: débito y más ahorro online

Banco Patagonia: 20% de descuento con tarjetas de débito del Banco Patagonia (válido en Coto Digital).

¿Y Mercado Pago? La promoción a checkear

Si bien Mercado Pago no tiene un descuento fijo y general todos los días de octubre en Coto como en otras cadenas, sí lanza promociones puntuales. La información oficial de Coto menciona una promoción específica de Mercado Pago 25% el Viernes.

Mercado Pago (Días puntuales): Revisá siempre la sección de promociones de la app de Mercado Pago, ya que a menudo lanzan descuentos del 25% en días específicos, generalmente los viernes, que aplican en sucursales de CABA, Provincia de Buenos Aires y otras provincias. Atención: estas promociones suelen ser por un solo día y no son acumulables con las bancarias.

La jugada maestra: jubilados y el 10% de ANSES

Si sos jubilado o pensionado, podés sumar un beneficio clave. El Programa de Beneficios ANSES aplica un 10% de descuento sin tope en toda la compra en Coto (excepto en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas).

La gran ventaja es que, si cobrás tus haberes en el Banco Nación, podés sumar un reintegro adicional del 5% extra en tus compras (tope mensual de $20.000), usando la app BNA+ MODO.

Combinación ganadora para jubilados:

Comprás un Martes o Jueves. Accedés al 15% de descuento propio de Coto (presentando DNI). Pagás con la tarjeta de débito con la que cobrás tu haber previsional y automáticamente sumás el 10% de Beneficios ANSES (sin tope de reintegro). Si tu tarjeta es del Banco Nación y pagás con BNA+ MODO, sumás el 5% extra (con tope de $20.000 al mes).

Descuentos en rubros específicos y sorteo de aniversario

Además de las promociones diarias con tarjetas, Coto mantiene descuentos importantes en rubros no alimenticios, que podés aprovechar para renovar cosas de la casa o comprar regalos, especialmente en el contexto de su aniversario:

Hasta 40% de descuento en artículos seleccionados de bazar y hogar (vajilla enlozada, ollas).

en artículos seleccionados de bazar y hogar (vajilla enlozada, ollas). Hasta 35% de descuento en artículos de juguetería.

en artículos de juguetería. 2×1 en productos seleccionados de limpieza, perfumería y bebidas (consultá las etiquetas).

Además, por la campaña de aniversario, con cada compra que realices entre el 25 de septiembre y el 14 de noviembre, participás automáticamente por un sorteo millonario y la posibilidad de ganar un año de compras gratis. Cuantas más veces comprás, más chances tenés de ganar.