Ahora se puede pagar el boleto de colectivo en el Partido de La Costa con tarjetas y QR

El sistema SUBE ha implementado nuevas modalidades de pago en los colectivos del Partido de La Costa, con el objetivo de facilitar el acceso a los viajes y ofrecer alternativas más ágiles a los usuarios del transporte público.

Nuevas opciones de pago para el transporte público

Desde ahora, los pasajeros no solo podrán utilizar la tarjeta SUBE, ya sea en su versión física o digital, sino que también tendrán la posibilidad de pagar el boleto a través de tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de las marcas Visa y Mastercard. Asimismo, se podrá hacer uso de celulares y relojes equipados con tecnología NFC, así como de un sistema de código QR, sin necesidad de realizar trámites previos.

Funcionamiento en líneas municipales

En el Partido de La Costa, el sistema de pagos abiertos ya está en funcionamiento en las líneas municipales 501, 502 y 503, que cubren los recorridos de Zona Norte, Zona Centro-Sur e Interurbano, respectivamente.

Cómo utilizar las nuevas modalidades

Para realizar el pago con tarjetas sin contacto, celulares o relojes, solo es necesario aproximarlos al validador, tal como se hace con la tarjeta SUBE. En el caso de optar por el código QR, este debe generarse desde la billetera electrónica y después ser escaneado por el lector ubicado en la parte inferior del dispositivo. No se requiere conexión a internet para utilizar esta función.

Condiciones de tarifas

Desde el organismo SUBE aclararon que el valor del boleto se mantendrá igual independientemente del medio de pago utilizado. Sin embargo, los beneficios de la Tarifa Social Federal y otros atributos locales permanecerán únicamente para aquellos pagos realizados con la tarjeta SUBE, ya sea en su versión física o digital.