Aguinaldo para empleadas domésticas: ¿Cuándo se debe pagar en diciembre y cómo se calcula?

Las empleadas domésticas en Argentina, tanto las que trabajan por mes como por hora, tienen derecho a percibir el sueldo anual complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo, dos veces al año, al igual que otros empleados en relación de dependencia. Este diciembre, las trabajadoras esperan el segundo pago correspondiente al aguinaldo.

Cuándo se debe pagar el aguinaldo a las empleadas domésticas

La primera parte del aguinaldo debió ser abonada en junio y, ahora en diciembre, corresponde el segundo pago. Según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, existe una tolerancia de hasta cuatro días hábiles para realizar este pago, extendiendo el plazo hasta el 24 de diciembre.

El sueldo anual complementario se divide en dos pagos, y cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual recibida durante cada semestre. Para el segundo pago, se considera lo ganado entre julio y diciembre inclusive.

Si la empleada no trabajó los seis meses completos, el aguinaldo se calculará de manera proporcional, tomando los días trabajados y dividiéndolos por los 180 días del semestre, lo que puede aplicar a casos como licencias por maternidad o enfermedad.

Cálculo y montos del aguinaldo para diciembre 2025

A inicios de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial del 2,7% para el personal doméstico, dividido en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se otorgó una suma no remunerativa de $14.000 para trabajadoras que presten tareas de 16 o más horas semanales, $9.000 para las que trabajan entre 12 y menos de 16 horas semanales, y $6.000 para aquellas que cumplen menos de 12 horas semanales.

Esta suma no remunerativa adquirirá carácter remunerativo a partir de enero de 2026, incorporándose al salario según las distintas categorías. Para la quinta categoría, que abarca al personal de tareas generales, el salario mínimo alcanzaría alrededor de $3.140 por hora, lo cual se traduce en un ingreso mensual aproximado de $384.000.

Por otro lado, para quienes trabajen bajo la modalidad de “con cama adentro”, el valor horario sería de $3.384, con un total mensual cercano a $428.000. Esta diferencia responde a la modalidad de trabajo que implica mayor disponibilidad horaria por parte de la empleada.

Cabe recalcar que estos montos corresponden únicamente al salario, pues el empleador también estará obligado a abonar adicionales por antigüedad, zonas desfavorables de trabajo, así como los aportes jubilatorios y de obra social correspondientes.