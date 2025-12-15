Aguinaldo Diciembre 2025: Cuándo se cobra en la Provincia de Buenos Aires (Cronograma confirmado)

La fecha de cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) es la consulta más urgente de la semana. Te detallamos el calendario de pagos para estatales bonaerenses, docentes, jubilados del IPS y sector privado.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y los gastos de fin de año acumulándose, la pregunta que resuena en toda la Provincia de Buenos Aires es una sola: ¿Cuándo se deposita el aguinaldo? A diferencia de otros meses, diciembre tiene un calendario atípico por los asuetos y las fiestas, lo que acelera los tiempos administrativos.

A hoy, domingo 14 de diciembre, ya existen fechas límites legales y cronogramas estimados que tenés que tener en cuenta para organizar tu economía doméstica. A continuación, el detalle sector por sector para que sepas cuándo vas a ver la plata acreditada en tu cuenta.

📅 Estatales y Docentes Bonaerenses: La fecha clave

Para los trabajadores de la administración pública provincial (ley 10.430), docentes, médicos y policías, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suele liquidar el medio aguinaldo antes de las fiestas para inyectar consumo en los días previos a la Nochebuena.

Si bien el anuncio oficial minuto a minuto se espera desde la gobernación bonaerense, las proyecciones administrativas basadas en el calendario 2025 indican lo siguiente:

Fecha estimada de acreditación: Entre el viernes 19 y el lunes 22 de diciembre .

Entre el . El dato: Históricamente, la provincia intenta depositar el SAC separado del sueldo de diciembre (que se cobra los primeros días de enero) para descomprimir el sistema bancario antes del 24.

Importante: Revisá tu home banking desde la madrugada del viernes 19, ya que muchas acreditaciones impactan a primera hora.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses: Qué pasa con el aumento, el bono y la fecha del aguinaldo diciembre 2025

👵 Jubilados y Pensionados del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia maneja un calendario distinto al de ANSES. Para este diciembre de 2025, el organismo previsional bonaerense aún no tiene definido su esquema de pagos, que incluye el haber mensual de diciembre + el medio aguinaldo en un mismo depósito.

Ver también: Préstamos Banco Provincia diciembre 2025: Créditos personales y promociones de Navidad

Las fechas más probables de acreditación son las siguientes:

Terminación de DNI Fecha de Pago 0, 1, 2 y 3 Lunes 29 de diciembre 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Martes 30 de diciembre

🏭 Sector Privado: Lo que dice la Ley

Si trabajás en una empresa o comercio (“en blanco”), las reglas son nacionales. La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 27.073) es clara respecto a la fecha límite para que tu empleador deposite la segunda cuota del SAC.

Fecha límite legal: Jueves 18 de diciembre .

Jueves . Período de gracia: La ley permite una extensión de hasta 4 días hábiles administrativos. Esto significa que, en la práctica, las empresas tienen tiempo de depositar hasta el lunes 22 de diciembre (o incluso el martes 23) sin caer en infracción legal.

¿Qué hacer si no te pagan? Si pasado el 23 de diciembre no tenés el dinero acreditado, corresponde intimar al empleador. Recordá que el aguinaldo es un derecho adquirido y no un “bono” optativo.

Ver también: Bono de Fin de Año 2025 para estatales: Qué provincias confirmaron un pago extra

💰 ¿Cómo calcular cuánto te toca?

Para que no te marees con los números, la cuenta es sencilla pero requiere que mires tus recibos de sueldo de julio a diciembre de 2025.

Buscá la mayor remuneración mensual bruta (sin descuentos) que hayas tenido en este segundo semestre. Dividí ese monto por 2. Al resultado, restale las cargas sociales (jubilación, obra social, etc., que suelen ser el 17% o más según tu convenio).

Ejemplo rápido: Si tu mejor sueldo bruto fue de $1.000.000, tu aguinaldo bruto es $500.000. En mano (neto), recibirías aproximadamente unos $415.000 (dependiendo de tus retenciones específicas).

Ver también: Cuándo cobran el aguinaldo los docentes: Fechas de pago confirmadas para Diciembre 2025

Resumen para ansiosos

Si sos Estatal/Docente PBA: Preparate entre el 19 y el 22 de diciembre .

Preparate entre el . Si sos Jubilado IPS: Cobrarás todo junto a fin de mes.

Cobrarás todo junto a fin de mes. Si sos Privado: Tu jefe tiene tiempo hasta el 18 de diciembre (con tolerancia hasta el 22/23).

Mantenete atento a los canales oficiales y las últimas actualizaciones de INFOZONA para cualquier cambio de último momento en los cronogramas bancarios.