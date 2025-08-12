Agosto llega con un fin de semana largo que combina un feriado y un día no laborable

Con la llegada de un nuevo mes, muchos argentinos miran el calendario con la esperanza de encontrar una pausa en la rutina. Descansar, organizar una escapada o compartir tiempo con amigos y familia se convierte en una meta más cercana cuando hay un feriado a la vista. Agosto trae consigo una combinación especial que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

Qué pasará el viernes 15 de agosto

El Gobierno no trasladará el feriado del domingo 17 de agosto, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, para impulsar el turismo, se estableció un día no laborable el viernes 15 de agosto.

Esta medida se enmarca en el artículo 7 de la Ley 27.399, que habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días de este tipo por año con el objetivo de promover la actividad turística.

A diferencia de los feriados, los días no laborables no se pagan doble. En estos casos, el empleador decide si se trabaja o no, y en caso de hacerlo, el pago es el correspondiente a un día normal.

El feriado del 17 de agosto y su significado

El 17 de agosto es un día clave en la historia argentina: se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

San Martín, nacido en 1778, fue un líder militar y político reconocido como el Padre de la Patria. Su estrategia y compromiso con la libertad fueron decisivos para la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Entre sus gestas más emblemáticas se encuentra la organización del Ejército de los Andes y el histórico cruce de la cordillera en 1817. Falleció el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Cada año, esta fecha sirve para honrar su legado y recordar su aporte a la independencia sudamericana.

Próximos feriados y días no laborables en 2025

En lo que resta del año, el calendario oficial de feriados y jornadas no laborables incluye: