Adolescente de 15 años murió electrocutada mientras usaba su celular enchufado en casa

El trágico accidente de una adolescente en Brasil ha generado una ola de tristeza y preocupación por los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos. Una joven de 15 años, identificada como Beatriz Costa Diniz, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras utilizaba su celular conectado a la corriente en su hogar.

El fatal incidente con el celular

El hecho ocurrió el viernes 15 de enero en la localidad de Augusto Corrêa, en el estado de Pará. Según informaron medios locales, Beatriz sufrió la fatal descarga mientras manipulaba su teléfono. Su padre la encontró inconsciente y la trasladó a un hospital, primero en Jutaí y posteriormente al Hospital Metropolitano en Belém. Sin embargo, la joven falleció el 19 de enero.

Tras las pericias forenses, el cuerpo de Beatriz fue entregado a su familia el 20 de enero. Su velorio y sepelio se realizaron el mismo día, generando una gran conmoción en la comunidad de 40.000 habitantes que la conocían.

Investigación en curso

La Policía Civil de Brasil investiga el caso como una muerte accidental y ha solicitado exámenes forenses para determinar la causa exacta del fallecimiento. La empresa Equatorial Pará, responsable del servicio eléctrico local, envió técnicos al domicilio para verificar la red eléctrica, pero no se encontraron anomalías en los últimos 30 días.

La compañía se comprometió a colaborar con las autoridades en la investigación y a emitir una advertencia sobre las precauciones a tomar al utilizar dispositivos electrónicos. Esta fatalidad ha reavivado el debate sobre el uso seguro de celulares mientras se cargan, un hábito que a menudo se ignora pese a las recomendaciones de los fabricantes.

Advertencias de seguridad

La muerte de Beatriz no es un caso aislado. Otros incidentes en Brasil también han resultado en tragedias similares, como el de una menor de 12 años en junio de 2023 que también murió electrocutada mientras usaba su teléfono cargándolo. Este tipo de accidentes pone de manifiesto la necesidad de seguir las directrices de seguridad en el uso de equipos electrónicos.

Expertos sugieren no manipular celulares cuando están conectados, especialmente con manos o pies mojados, y utilizar únicamente cargadores y cables originales o certificados. Además, se recomienda evitar el uso de extensiones múltiples que puedan representar un riesgo adicional.