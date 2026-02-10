Adiós a Magis TV y Xuper TV: 10 alternativas legales y seguras para ver cine y series gratis en Argentina

El ecosistema del streaming en Argentina atraviesa un cambio de era. Tras los recientes bloqueos judiciales y la inhabilitación de aplicaciones de piratería como Magis TV y Xuper TV por parte de la justicia argentina y Google, miles de usuarios buscan refugio en plataformas que no pongan en riesgo su ciberseguridad. La caída de estos servicios ilegales —que solían ocultar malware y robo de datos tras la promesa de fútbol y estrenos— ha abierto paso a una nueva generación de aplicaciones gratuitas y pagas que operan bajo el marco de la ley.

Por qué Magis TV y Xuper TV ya no son opciones seguras

En febrero de 2026, la justicia argentina endureció las penas y los bloqueos contra las redes de IPTV ilegales. Instalar estos servicios implica:

Riesgo de Malware : Estas apps suelen solicitar permisos excesivos para acceder a tus fotos, contactos y claves bancarias.

: Estas apps suelen solicitar permisos excesivos para acceder a tus fotos, contactos y claves bancarias. Cierre repentino : Al no tener derechos de transmisión, los canales desaparecen de un día para el otro, especialmente los de deportes y señales nacionales.

: Al no tener derechos de transmisión, los canales desaparecen de un día para el otro, especialmente los de deportes y señales nacionales. Inestabilidad: Las caídas de servidores son constantes debido a los bloqueos de IP realizados por los proveedores de internet locales.

Las mejores aplicaciones 100% gratuitas (Modelo FAST)

Existen plataformas legales que se financian con publicidad breve, permitiéndote ver contenido de alta calidad sin pagar un solo peso y sin necesidad de registros complicados.

Pluto TV

Propiedad de Paramount, es la líder absoluta en Argentina. Ofrece más de 100 canales en vivo que simulan la televisión por cable tradicional (zapping) y una vasta sección on-demand. Incluye desde maratones de South Park hasta películas de Hollywood y canales exclusivos de noticias y deportes.

Mercado Play

La plataforma de streaming de Mercado Libre ya está disponible en Argentina y es totalmente gratuita para todos los usuarios. No requiere suscripción; solo basta con tener una cuenta en la app de compras. Su catálogo incluye series de Sony, Disney y películas de grandes estudios internacionales.

Cine.ar Play

Es el “Netflix” del cine nacional, gestionado por el INCAA. Es ideal para ver películas, series y cortos argentinos de forma gratuita. Los estrenos de cartelera tienen un costo mínimo de alquiler, pero el 90% del catálogo es libre de cargo.

ViX

El gigante de contenido en español ofrece una versión gratuita muy robusta con novelas clásicas, cine mexicano y series de suspenso. Es la opción preferida para quienes buscan contenido doblado o producido originalmente en nuestro idioma.

YouTube (Canales oficiales)

Pocos saben que YouTube es una mina de oro legal. Canales verificados como “Cine Clásico en Castellano” o las cuentas oficiales de productoras como Netmedia suben películas completas de manera autorizada para generar ingresos publicitarios.

Plataformas de pago: ¿Cuál conviene según tu presupuesto?

Si buscás estrenos exclusivos o eventos deportivos en vivo (como la Liga Profesional o la Champions League), las opciones pagas en Argentina han ajustado sus precios para 2026 con planes “con anuncios” que resultan más económicos.

Plataforma Precio Estimado (Final c/impuestos) Lo mejor Prime Video $7.950 La más económica y con gran catálogo. Disney+ $9.999 (Plan con anuncios) Todo Marvel, Star Wars y ESPN. HBO Max $10.150 (Estándar) Estrenos rápidos de cine y TNT Sports opcional. Netflix $18.450 (Estándar) Gran variedad de contenido original y juegos.

Aplicaciones alternativas menos conocidas pero potentes

Plex : No solo sirve para organizar tus propios archivos, sino que ofrece miles de películas gratuitas con anuncios.

: No solo sirve para organizar tus propios archivos, sino que ofrece miles de películas gratuitas con anuncios. Tubi : Aunque nació en EE. UU., su catálogo en español ha crecido exponencialmente, ofreciendo cine independiente y de terror que no se encuentra en otras apps.

: Aunque nació en EE. UU., su catálogo en español ha crecido exponencialmente, ofreciendo cine independiente y de terror que no se encuentra en otras apps. Runtime: Similar a Pluto TV, se enfoca en canales temáticos de cine de acción, comedia y documentales, sin necesidad de crear una cuenta.

La migración hacia lo legal no es solo una cuestión de ética, sino de salud digital. Al usar estas aplicaciones desde las tiendas oficiales (Google Play o App Store), te asegurás de que tu televisor o celular no se conviertan en una puerta abierta para estafas virtuales.