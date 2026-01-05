Accidente múltiple en Ruta 2: seis heridos tras un fuerte choque en Castelli

Francisco Díaz

Durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 2:30, se produjo un siniestro vial en el kilómetro 183 de la Ruta 2, en jurisdicción del partido de Castelli, en el carril con sentido a la Ciudad de Buenos Aires. En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos.

Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó en la cuneta, mientras que los restantes quedaron obstaculizando la calzada, lo que generó importantes demoras en la circulación.

De manera preliminar se informó que seis personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas: cuatro fueron asistidas en el Hospital Municipal de Castelli y dos trasladadas a la UPA Trauma de la ciudad de Lezama para una evaluación de mayor complejidad.

El operativo de asistencia y seguridad incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de Castelli, servicios de emergencias médicas y personal del Destacamento de Policía Vial de Castelli, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, ordenar el tránsito y retirar los vehículos involucrados.

