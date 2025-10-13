Accidente en Ruta 2: fuerte choque de una moto con un tractor en Chascomús

En las primeras horas de la tarde de este lunes, se registró un violento accidente en el kilómetro 119,500 de la Ruta 2, en jurisdicción de Chascomús.

Por causas que aún se investigan, un motociclista que circulaba en sentido hacia Capital Federal impactó contra la parte trasera de un tractor que se desplazaba por la banquina.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la moto resultó herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Chascomús, donde recibió atención médica.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Policía Vial, de AUBASA, junto a agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y servicios de emergencias médicas.

El tránsito en la zona presentó demoras momentáneas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

📸 Imagen: Infozona