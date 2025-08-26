banner ad

Andrea Fernández
Abren inscripciones para el Concurso de Pesca en la Fiesta de la Corvina Rubia en Mar de Ajó

Las inscripciones ya están abiertas para el tradicional Concurso de Pesca de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se celebrará el domingo 16 de noviembre en Mar de Ajó, ofreciendo un total de 20 millones de pesos en premios.

Detalles de las Inscripciones y Participación

El costo de la inscripción es de $100.000 y se puede abonar en dos cuotas. Los interesados en participar pueden anotarse en todas las casas de pesca del Partido de La Costa o comunicarse al teléfono 2257-509887 para más información.

Premios para los Mejores Participantes

La estructura de premiación está diseñada para recompensar a los mejores pescadores. El primer lugar recibirá $10.000.000, mientras que el segundo y el tercer puesto obtendrán $5.000.000 y $3.000.000, respectivamente. Además, habrá premios para los puestos del cuarto al décimo de $200.000 cada uno, y para los puestos del undécimo al quincuagésimo de $120.000.

Una Fiesta Especial para los Amantes de la Pesca

Este concurso representa una oportunidad única para los entusiastas de la pesca deportiva, en el contexto de la fiesta más importante de Mar de Ajó, que cada año atrae a participantes de todo el país. Se espera que el evento no solo reúna a pescadores locales, sino también a aficionados de diversas regiones, haciendo de la jornada una celebración de la comunidad pesquera.

