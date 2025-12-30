A un día de despedir el 2025, el calor extremo marca el cierre del año: así estará el tiempo

Francisco Díaz

A solo un día de finalizar el año, en la provincia de Buenos Aires se respira un ambiente especial. Para muchos bonaerenses comienzan las vacaciones, se multiplican los viajes y reuniones familiares, y el clima se convierte en un factor determinante en la antesala del cierre del 2025.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presenta con altas temperaturas: la máxima rondará los 37 grados, mientras que la sensación térmica podría rozar los 40°, generando una jornada sofocante en gran parte del territorio provincial.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, pero con el correr de las horas se tornará parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. El viento soplará desde el sector Noroeste, favoreciendo el ingreso de aire cálido.

Las horas más críticas se concentrarán durante la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol y transitar por la vía pública, en lo posible, después de las 18, además de mantenerse hidratado y buscar espacios ventilados.

Pronóstico para el último día del año

El miércoles 31 de diciembre no traerá alivio. El SMN anticipa una temperatura mínima cercana a los 27° y una máxima que alcanzará los 38°, configurando un cierre de año con calor intenso y persistente.

El dato más preocupante será la sensación térmica, que podría ubicarse entre los 38° y 40°, producto de la elevada humedad y la permanencia de una masa de aire cálido sobre la región.

De este modo, las celebraciones de fin de año en la provincia de Buenos Aires estarán atravesadas por un clima exigente, donde la pileta, el aire acondicionado o el ventilador se volverán aliados imprescindibles para recibir el 2026.

