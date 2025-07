A qué hora pelea Gaspi vs Perxitaa en La Velada del Año 5: Horarios, dónde ver y todo sobre este épico combate

La Velada del Año 5, organizada por el streamer Ibai Llanos, está lista para hacer vibrar el Estadio La Cartuja de Sevilla este sábado 26 de julio de 2025. Uno de los combates más esperados es el enfrentamiento entre el argentino Gaspi y el español Perxitaa, dos creadores de contenido que prometen un espectáculo lleno de intensidad y rivalidad. Si buscas información sobre a qué hora pelea Gaspi vs. Perxitaa, cómo ver el combate en vivo y todos los detalles de esta batalla, ¡este es el lugar correcto! Aquí te contamos todo lo que necesitas para no perderte este evento.

¿Qué es La Velada del Año 5?

La Velada del Año es un evento de boxeo amateur que reúne a streamers, youtubers y creadores de contenido, organizado por Ibai Llanos. En su quinta edición, este 2025, el evento se traslada al Estadio La Cartuja de Sevilla, siendo la primera vez que se realiza en horario nocturno. Además de los combates, la gala contará con actuaciones de artistas como Myke Towers, Aitana y Grupo Frontera, elevando la expectativa. El duelo Gaspi vs. Perxitaa, programado como el segundo combate de la noche, destaca por la rivalidad entre el estilo impredecible de Gaspi y la disciplina de Perxitaa.

¿A qué hora pelea Gaspi vs. Perxitaa?

La transmisión de La Velada del Año 5 comenzará a las 20:00 horas de España (15:00 horas de Argentina) el sábado 26 de julio. El combate Gaspi vs. Perxitaa será el segundo de la noche, por lo que se estima que podría empezar alrededor de las 17:40 horas de Argentina (22:40 horas de España), dependiendo de la duración de la presentación inicial y del primer combate entre Peereira7 vs. Rivaldios. Este horario es aproximado, por lo que te recomendamos seguir la transmisión en vivo para no perderte nada.

Horarios estimados según tu ubicación:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil : 15:30 (transmisión general) / 17:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa)

: 15:30 (transmisión general) / 17:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa) España : 20:00 (transmisión general) / 22:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa)

: 20:00 (transmisión general) / 22:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa) México (CDMX) : 12:00 (transmisión general) / 14:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa)

: 12:00 (transmisión general) / 14:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa) Estados Unidos (Este): 14:00 (transmisión general) / 16:40 (pelea estimada Gaspi vs. Perxitaa)

Sintoniza el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch para confirmar el horario exacto y disfrutar del evento en vivo.

¿Dónde ver Gaspi vs. Perxitaa en vivo?

La Velada del Año 5 se transmitirá en streaming a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch (twitch.tv/ibai) y en YouTube, de forma gratuita y sin necesidad de registro. La transmisión arrancará a las 15:30 de Argentina con contenido exclusivo, como entrevistas y detrás de escena. Este formato accesible ha hecho que La Velada reúna millones de espectadores, con un récord de 3.8 millones de dispositivos conectados en 2024.

Gaspi vs. Perxitaa: Un choque de estilos

El combate Gaspi vs. Perxitaa ha generado enorme expectativa por las personalidades opuestas de ambos creadores. Gaspi, cuyo nombre real es Gaspar Prim Díaz, es un youtuber argentino de 22 años conocido por su humor irreverente y su estilo polémico. Con más de 2 millones de suscriptores en YouTube, Gaspi sorprendió al anunciar que no entrenaría, pero luego reveló en su video “Gaspi camino a la velada” (con más de 8 millones de reproducciones) que perdió 26 kilos en cuatro meses, llegando al pesaje en 87 kg tras un entrenamiento intenso.

Por su parte, Perxitaa, streamer español de 34 años y amigo de Ibai, ha mostrado un enfoque disciplinado. Perdió 22 kilos para llegar al combate en 87 kg y entrenó sin casco bajo la tutela de profesionales como Driss en París, destacando su técnica y defensa. En una prueba de potencia en una máquina de boxeo, Perxitaa superó a Gaspi con 940 puntos frente a los 900 del argentino, quien respondió con humor: “Dar y que no te den”. Las provocaciones de Perxitaa en el careo (“¿Es una pelea de boxeo o de sumo?”) y la actitud desafiante de Gaspi han calentado este enfrentamiento.

¿Quién es el favorito para ganar?

Aunque los pronósticos inclinan la balanza hacia Perxitaa por su preparación constante y experiencia en eventos de alta presión, Gaspi es una incógnita que no debe subestimarse. Su transformación física y su estrategia de mantener un perfil bajo hasta el último momento lo convierten en un rival impredecible. Auronplay, amigo de Perxitaa, dudó de las afirmaciones de Gaspi sobre su falta de entrenamiento, sugiriendo que el argentino podría sorprender en el ring.

Otros combates de La Velada del Año 5

Además de Gaspi vs. Perxitaa, la Velada del Año 5 incluye otros seis enfrentamientos imperdibles:

Peereira7 vs. Rivaldios (primer combate) Abby vs. RoRo (tercer combate, femenino) Andoni vs. Carlos Belcast (cuarto combate) Alana vs. Ari Geli (quinto combate, femenino) Viruzz vs. Tomás Mazza (sexto combate) TheGrefg vs. Westcol (main event)

Cada pelea tiene su propia historia, haciendo de esta edición una de las más emocionantes.

El pesaje: Tensión previa al combate

El viernes 25 de julio se realizó el pesaje oficial, donde Gaspi y Perxitaa marcaron 87 kg cada uno, confirmando su compromiso físico. Este momento, lleno de miradas intensas y declaraciones picantes, fue un adelanto de la rivalidad que se desatará en el ring.

El duelo Gaspi vs. Perxitaa es más que un combate de boxeo: es un choque de personalidades, estrategias y transformaciones físicas. La rivalidad Argentina vs. España, combinada con el carisma de Gaspi y la disciplina de Perxitaa, asegura un espectáculo único. No te pierdas este enfrentamiento el 26 de julio a las 15:30 (Argentina) en el canal de Ibai Llanos en Twitch o YouTube.