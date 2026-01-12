YPF estrena su primera estación móvil en la Costa Atlántica: cómo funciona el módulo Full autónomo y dónde ubicarlo

La temporada de verano 2026 marca un hito en la logística de servicios en la Costa Atlántica con el desembarco de la primera estación móvil de YPF. Este innovador proyecto, que combina tecnología de despacho remoto con un módulo de tienda Full completamente autónomo, busca resolver los picos de demanda en zonas balnearias estratégicas. Así como en puntos de alto tránsito donde la infraestructura tradicional resulta insuficiente durante el enero bonaerense.

Tecnología de despacho remoto y seguridad de última generación

A diferencia de una estación de servicio convencional, la estación móvil de YPF consiste en un bloque compacto que integra:

Tanques de almacenamiento de doble pared

Sensores de detección de fugas, lo que garantiza un impacto ambiental nulo.

La principal novedad radica en su sistema de gestión remota.

Las islas de carga están equipadas con tecnología de telemedición que permite a la central de YPF monitorear el stock de combustible en tiempo real. También, controla la presión de las mangueras y el funcionamiento de los surtidores de forma satelital. Para el usuario, el proceso es simple: se escanea un código QR desde la App YPF para habilitar el surtidor y realizar el pago de forma digital. Eliminando así, la necesidad de pasar por una caja física.

La revolución del Módulo Full Autónomo: compras sin contacto

Junto a los surtidores, YPF ha inaugurado la primera tienda Full 100% autónoma de la Costa. Se trata de un módulo sustentable donde no hay empleados de atención directa. El ingreso se realiza validando la identidad del cliente a través de la aplicación móvil.

Una vez adentro, un sistema de cámaras con visión computarizada y sensores de peso en las estanterías detecta automáticamente qué productos retira el cliente de las góndolas. Al salir, el sistema genera el ticket y realiza el cobro de forma automática en la billetera virtual vinculada. Este formato permite una operatividad de 24 horas y reduce las filas que suelen formarse en la Ruta 11 o Ruta 2.

Ubicación estratégica y beneficios para los veraneantes

La primera unidad ha sido instalada en una ubicación clave para el flujo turístico; entre Pinamar y Cariló. Esta estación móvil ofrece tanto nafta Infinia como Infinia Diesel, asegurando que los vehículos de última generación mantengan el rendimiento óptimo durante sus vacaciones.

Entre las ventajas más destacadas para los usuarios se encuentran:

Rapidez de carga: Al ser un sistema con autoservicio digital, el tiempo de permanencia en la estación se reduce a menos de cinco minutos.

Promociones exclusivas: Los clientes que utilicen la estación móvil a través de la App YPF acceden a descuentos acumulables en combustibles y beneficios especiales en el módulo Full autónomo.

Sustentabilidad: El módulo cuenta con paneles solares en su techo. Estos proveen la energía necesaria para la iluminación LED y el funcionamiento de los sistemas informáticos.

El futuro de la red de estaciones en Argentina

Esta inauguración forma parte del plan de transformación digital de YPF para 2026, que prevé la instalación de unidades similares en zonas cordilleranas y puntos de difícil acceso durante el invierno. La movilidad del módulo permite que, una vez finalizada la temporada de verano en la costa, la estructura pueda ser trasladada a eventos masivos como ferias agrícolas o festivales nacionales en el interior del país.