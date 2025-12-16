YPF anticipa una baja promedio del 2% en los precios de los combustibles

El mercado de combustibles atraviesa una etapa de ajustes constantes, influida por múltiples variables económicas y productivas. En ese escenario, las definiciones que adopta la principal petrolera del país suelen marcar el pulso del sector y generar expectativa entre los consumidores.

YPF anunció una reducción en los precios de los combustibles

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, adelantó que esta semana los precios de los combustibles registrarán una baja promedio del 2% en Argentina. La medida, según explicó, responde a la lógica de oferta y demanda y no se aplicará de manera homogénea en todo el territorio nacional.

“El ajuste no es igual en todos los lados”, señaló el directivo, al detallar que la empresa realiza un seguimiento diario de las variables que influyen en el precio final en surtidor.

Ajustes diferenciados según región y tipo de combustible

Marín aclaró que la reducción no será uniforme y que los cambios se irán aplicando de manera gradual, con diferencias según la zona y el tipo de producto.

En ese sentido, explicó:

Los precios se ajustan día a día

No todas las estaciones reflejarán el mismo cambio

La dinámica depende de condiciones locales de mercado

En el caso del gasoil, el titular de YPF reconoció que la situación es más compleja y anticipó ajustes diferenciados, con subas en algunos segmentos y bajas en otros.

Un “acuerdo de honestidad” con los consumidores

Desde el inicio de su gestión, a fines de 2023, Marín afirmó que uno de sus objetivos fue establecer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, basado en la transparencia de precios.

Según explicó:

Los combustibles suben o bajan según la oferta y la demanda

según la oferta y la demanda No hay aumentos ni reducciones arbitrarias

Se busca reflejar las condiciones reales del mercado

Esta política apunta a dotar de mayor previsibilidad al sistema de precios en un contexto económico cambiante.

Cómo evolucionaron los precios en el último mes

La decisión de reducir los valores llega luego de un período de fuertes incrementos en los combustibles, que en muchos casos superaron a la inflación.

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios mostraron la siguiente evolución:

Nafta súper

Aumento mensual del 4,5%

Suba interanual del 41,2%

El litro pasó de $1.108 a $1.564

Nafta premium

Incremento mensual del 3,5%

Suba interanual del 31,31%

El litro pasó de $1.370 a $1.799

Gasoil



Aumento del 4,04% mensual

Suba interanual del 39,84%

Precio actual: $1.570 por litro

En el último año, el incremento de los combustibles se ubicó por encima de la inflación, que rondó el 30%.

Impuestos y ajustes pendientes en el sector

El anuncio de YPF se da en paralelo a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar parcialmente la aplicación de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que también incide en la conformación del precio final.

Estos factores fiscales continúan siendo una de las variables clave a la hora de definir los valores en surtidor.