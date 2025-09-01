banner ad

Ya se puede consultar el padrón electoral para las elecciones en Provincia de Buenos Aires

Ignacio Hernández
Elecciones en Buenos Aires: bonaerenses votan representantes el 7 de septiembre

Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires ya pueden consultar el padrón electoral para las elecciones legislativas de 2025, que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre. Esta es una oportunidad crucial para que los votantes sepan en qué escuela y mesa les corresponde sufragar.

Cómo consultar el padrón electoral en Buenos Aires

Con la presentación de su DNI, los ciudadanos pueden acceder a la información necesaria para participar en el proceso electoral. La Junta Electoral bonaerense se encarga de facilitar esta consulta, garantizando que cada votante sepa dónde y cuándo votar.

¿Qué se vota en las elecciones legislativas de 2025?

En las elecciones del próximo mes se elegirán representantes para el Poder Legislativo provincial. Esto incluye:

  • Senadores
  • Diputados

Asimismo, en varios municipios también se llevarán a cabo elecciones para concejales y consejeros escolares, de acuerdo con el cronograma local y las decisiones de cada distrito.

Pasos para conocer el lugar de votación

Los ciudadanos habilitados deben seguir un proceso sencillo para verificar su lugar de votación:

  1. Ingresar al sitio web de la Junta Electoral.
  2. Ingresar el número de DNI.
  3. Consultar el lugar y la mesa donde votarán.

Una vez completados estos pasos, el sistema mostrará automáticamente el centro de votación correspondiente, asegurando así que cada ciudadano esté informado y preparado para la cita electoral.

Fechas clave del cronograma electoral en Buenos Aires

FechaEvento
7 de septiembreElecciones legislativas
TBDCierre de campaña
