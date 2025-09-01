Ya se puede consultar el padrón electoral para las elecciones en Provincia de Buenos Aires

Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires ya pueden consultar el padrón electoral para las elecciones legislativas de 2025, que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre. Esta es una oportunidad crucial para que los votantes sepan en qué escuela y mesa les corresponde sufragar.

Cómo consultar el padrón electoral en Buenos Aires

Con la presentación de su DNI, los ciudadanos pueden acceder a la información necesaria para participar en el proceso electoral. La Junta Electoral bonaerense se encarga de facilitar esta consulta, garantizando que cada votante sepa dónde y cuándo votar.

¿Qué se vota en las elecciones legislativas de 2025?

En las elecciones del próximo mes se elegirán representantes para el Poder Legislativo provincial. Esto incluye:

Senadores

Diputados

Asimismo, en varios municipios también se llevarán a cabo elecciones para concejales y consejeros escolares, de acuerdo con el cronograma local y las decisiones de cada distrito.

Pasos para conocer el lugar de votación

Los ciudadanos habilitados deben seguir un proceso sencillo para verificar su lugar de votación:

Ingresar al sitio web de la Junta Electoral. Ingresar el número de DNI. Consultar el lugar y la mesa donde votarán.

Una vez completados estos pasos, el sistema mostrará automáticamente el centro de votación correspondiente, asegurando así que cada ciudadano esté informado y preparado para la cita electoral.

Fechas clave del cronograma electoral en Buenos Aires