VUPRA: Cómo funciona la nueva plataforma obligatoria para trámites de autos

El cierre del año llega con cambios importantes en el sistema registral automotor argentino, especialmente para quienes deben realizar trámites de transferencia, radicación o inscripción de vehículos. En este contexto, el Gobierno nacional implementó una herramienta que modifica la forma en que se efectúan los pagos asociados a estas gestiones.

Qué es VUPRA y para qué sirve

Desde el 1 de diciembre quedó oficialmente habilitada la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma digital que centraliza todos los pagos relacionados con trámites automotores en un único lugar. La medida fue oficializada mediante la disposición 832/2025 y forma parte del proceso de digitalización impulsado por el Ministerio de Justicia.

A través de VUPRA se podrán pagar:

Aranceles registrales

Impuestos de radicación o transferencia

Impuestos de sellos

Multas por infracciones de tránsito

El objetivo es que usuarios y empresas realicen todos los pagos en una sola instancia, evitando trámites dispersos en distintas plataformas o dependencias.

Qué cambia para quienes deben hacer trámites automotores

Hasta ahora, realizar una transferencia o radicación implicaba recorrer diferentes organismos, gestionar formularios y abonar conceptos por separado. Con la llegada de VUPRA, todo ese proceso se concentra en un solo punto digital.

Algunos puntos clave del nuevo sistema:

Es de uso obligatorio para cualquier trámite de radicación, transferencia o registro.

para cualquier trámite de radicación, transferencia o registro. Se creó un cuadro tarifario unificado , con valores según el tipo de pago, los tiempos de acreditación y las comisiones aplicadas.

, con valores según el tipo de pago, los tiempos de acreditación y las comisiones aplicadas. Para comenzar a utilizar la plataforma, los interesados deben enviar un Formulario de Solicitud de Adhesión mediante la plataforma TAD del Estado.

Avances recientes en la inscripción de vehículos 0km

La introducción de VUPRA se suma a otras medidas destinadas a modernizar el registro automotor. Entre ellas, la actualización del funcionamiento del Registro Único Virtual (RUV), que ahora permite la inscripción digital de vehículos 0 km cuando el modelo-año corresponde al año de inscripción o al siguiente.

Además:

El Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) integra herramientas que facilitan la gestión online de documentación.

integra herramientas que facilitan la gestión online de documentación. La plataforma permite la validación automática de identidad y datos oficiales, lo que agiliza los tiempos y reduce errores.

Estas actualizaciones buscan acompañar las necesidades del mercado automotor, cada vez más orientado a procesos digitales.

Cómo impacta la nueva plataforma en los usuarios

Con la implementación de VUPRA, cualquier persona que necesite completar un trámite automotor deberá hacerlo a través de esta plataforma digital. Esto implica menos pasos, menos traslados y una mayor claridad sobre los conceptos a pagar.

Entre los beneficios destacados:

Se eliminan los múltiples pagos en distintas dependencias .

. Se simplifican los conceptos: tasas, impuestos y aranceles aparecerán en un mismo lugar.

Para quienes compren un vehículo nuevo, la combinación de VUPRA con RUV y RUNA permite que inscripción, emisión de cédula y título puedan gestionarse de manera completamente online.

La medida apunta a reducir la burocracia del sistema registral automotor y adaptarlo a una lógica más moderna, simple y digital, tanto para usuarios particulares como para concesionarias y empresas.