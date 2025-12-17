Vuelve el calor y se esperan varios días con temperaturas elevadas

Francisco Díaz

El calor vuelve a hacerse sentir en la provincia de Buenos Aires y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas se mantendrán al menos durante los próximos tres días, generando jornadas típicamente veraniegas y con condiciones que pueden resultar sofocantes.

Para este miércoles, se prevé una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que el viento soplará desde el sector noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, incrementando la sensación térmica durante gran parte del día.

El jueves será la jornada más exigente desde el punto de vista climático. El SMN anticipa una temperatura máxima cercana a los 34 grados, con condiciones que podrían representar un riesgo para la salud, especialmente para niños, personas mayores y mascotas. El cielo continuará parcialmente nublado y persistirán los vientos del noroeste.

Hacia el viernes, las temperaturas seguirán siendo elevadas. Se espera una mínima de 22 grados y una máxima que podría llegar a los 32 grados, con cielo parcialmente nublado y viento predominante del este.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este escenario de calor intenso, se recomienda:

  • Mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed.
  • Evitar la exposición al sol y actividades físicas intensas durante las horas centrales del día, especialmente entre las 10 y las 17 horas.
  • Usar ropa liviana y de colores claros.
  • Permanecer en ambientes ventilados o frescos siempre que sea posible.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, asegurando agua fresca y sombra permanente.

Las autoridades sanitarias recuerdan que ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas o fatiga extrema, es importante consultar de inmediato a un profesional de la salud.

