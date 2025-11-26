Vuelco fatal en Ruta 2: revelan que los choferes rotaron en Lezama y se detuvieron en Castelli

Francisco Díaz
vuelco mmicro piran martes 25

Continúa el avance de la investigación judicial por el grave siniestro ocurrido el martes por la mañana en el kilómetro 325 de la Autovía 2, donde el vuelco de un micro de la empresa New Bus provocó la muerte de dos pasajeras y dejó nueve personas internadas.

El fiscal pidió postergar la declaración del chofer imputado

El fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia solicitó al Juzgado de Garantías N°2 postergar por 24 horas la declaración del chofer imputado, quien permanece internado, con custodia policial y en condición de aprehendido. El conductor aún no está en condiciones de brindar su versión debido a su estado de salud.

Declaró el segundo chofer

El otro chofer de la unidad, también empleado de la firma New Bus, fue trasladado a Mar del Plata y declaró esta mañana ante la fiscalía. Según su testimonio, al momento del vuelco él se encontraba dormido porque había conducido la primera parte del viaje.

Explicó que en Lezama intercambiaron posiciones, y que su compañero, ahora imputado, realizó una parada de aproximadamente 40 minutos en un parador de Castelli antes de retomar la marcha. Por ello, el segundo chofer se recostó a descansar.

Primeros indicios periciales

Desde la fiscalía señalaron que, en una primera instancia, no se hallaron elementos que indiquen la participación de otro vehículo en el siniestro.

Tampoco se registraron marcas de frenado en la calzada. Además, se constató el faltante de dos carteles de señalización, presuntamente arrollados por la unidad antes del vuelco. Uno de ellos terminó debajo del micro y quedó visible cuando la unidad fue colocada nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Las pruebas de alcoholemia realizadas tanto al chofer imputado como a su compañero arrojaron resultados negativos. Ahora, se aguarda el examen toxicológico de las muestras de sangre.

Estado de los heridos

La mayoría de los pasajeros heridos que habían sido derivados a centros de salud de General Pirán y Coronel Vidal ya fue dada de alta.

En el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata continúan internadas nueve personas, todas con evolución favorable.

Asistencia a los pasajeros

El resto de los ocupantes del micro fue trasladado a Mar del Plata, donde recibieron contención, ropa seca y asistencia para recuperar sus pertenencias y organizar el regreso a sus respectivas localidades.

