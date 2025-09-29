VTV: Cuál es la fecha de matriculación para hacer la verificación vehicular

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio y fundamental para circular en Argentina, ya que garantiza que tu vehículo cumple con las condiciones de seguridad y ambientales necesarias. La fecha en la que tenés que realizar la VTV no se determina por la fecha de tu primera matriculación, sino por la terminación del número de tu patente (dominio). Sin embargo, la fecha de matriculación sí es clave para saber cuándo tu auto debe hacer la primera VTV.

La primera VTV: clave de la fecha de matriculación

La fecha de matriculación, que es cuando se patentó por primera vez tu vehículo, es el punto de partida para saber cuándo se vuelve obligatorio realizar la VTV. Tanto en la Provincia de Buenos Aires (PBA) como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) existen plazos de exención para vehículos 0 kilómetro (0km).

En Provincia de Buenos Aires (PBA)

Autos particulares (hasta 9 plazas): Están exentos de la VTV hasta que cumplan 2 años desde la fecha de su primera matriculación. A partir de los 2 años, deben hacerla anualmente.

Están exentos de la VTV hasta que cumplan desde la fecha de su primera matriculación. A partir de los 2 años, deben hacerla anualmente. Motos: Están exentas hasta que cumplan 1 año desde su patentamiento. A partir del año, la VTV es anual.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Autos y motos 0km: Están exentos de la VTV hasta que cumplan 4 años desde su patentamiento o antes de alcanzar los 64.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

El calendario anual: cuándo renovar la VTV

Una vez que tu vehículo ya cumplió con el plazo de exención y realizó la primera verificación, la fecha de vencimiento anual se rige por el último dígito de la patente. Es crucial tener en cuenta que, aunque hagas la verificación fuera del mes que te corresponde, la oblea tendrá vigencia hasta el mes que te toca por la terminación de tu dominio, según el cronograma.

Cronograma de vencimientos de VTV (2024 – 2025)

El siguiente calendario es el estándar y aplica tanto para la Provincia de Buenos Aires como para CABA:

Último dígito de la patente Mes de vencimiento (y realización) 0 Octubre 1 Noviembre 2 Febrero 3 Marzo 4 Abril 5 Mayo 6 Junio 7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre

Importante: Los meses de Diciembre y Enero no tienen vencimientos asignados y están reservados para vehículos que se hayan atrasado o tengan la oblea vencida.

¿Cómo podés sacar tu turno para la VTV?

Sacar turno es un trámite obligatorio y debés hacerlo a través de los sitios web oficiales de cada jurisdicción.

Verificá la fecha de vencimiento: Determiná el mes que te corresponde según el último número de tu patente (ver tabla arriba 👆) o revisá la fecha de vencimiento en tu oblea actual. Ingresá al sitio oficial: PBA: Buscá el sitio oficial de la VTV Provincia de Buenos Aires.

Buscá el sitio oficial de la VTV Provincia de Buenos Aires. CABA: Buscá el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la VTV. Registrate y solicitá el turno: Completá los datos personales y del vehículo (Cédula Verde/Azul, DNI del conductor, etc.). En PBA, por ejemplo, te van a pedir que creés un perfil en el portal. Elegí planta, fecha y hora: Seleccioná la planta verificadora que te resulte más cómoda. Aboná el trámite: Generalmente, se puede pagar de forma online al confirmar el turno o, en algunos casos, de manera presencial.

Recordá: Si circulas con la VTV vencida, te exponés a multas significativas. Planificá tu turno con anticipación para evitar demoras, especialmente en los meses de mayor demanda.