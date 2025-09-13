Vouchers Educativos septiembre 2025: ¿Cómo saber si cobrás y cuáles son los montos?

Denisse Helman
¿Ya consultaste si te aprobaron el voucher educativo 2025? Descubre cómo acceder al beneficio

En septiembre de 2025 sigue vigente el programa de Vouchers Educativos, una ayuda económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal. Este beneficio cubre parte de la cuota escolar y busca aliviar el gasto en un contexto de alta presión inflacionaria.

Cómo saber si cobrás los Vouchers Educativos

Existen dos formas de verificar si este mes se acreditará el pago:

Diputados prepara una sesión clave para definir vetos presidenciales y avanzar en proyectos sociales
Mirá también:

Diputados prepara una sesión clave para definir vetos presidenciales y avanzar en proyectos sociales
  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el beneficio fue otorgado.
  • Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña y seleccionando la opción “Estado de tu solicitud”.

Quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Los requisitos establecidos para recibir el beneficio son los siguientes:

  • Edad del estudiante: hasta 18 años.
  • Escuela: debe asistir a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.
  • Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos, es decir, $2.224.600 en total.
  • Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la inscripción.
  • Responsable a cargo: debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.

Cuánto se paga por los Vouchers Educativos

El programa cubre hasta el 50% de la cuota mensual, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.

En la Provincia de Buenos Aires, los valores de referencia para instituciones con 80% de subvención estatal son:

  • Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960.
  • Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.

Esto significa que las familias pueden recibir una ayuda equivalente a la mitad de estos montos, siempre respetando los topes establecidos.

Feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025: ¿Cuándo es?
Mirá también:

Feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025: ¿Cuándo es?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento jubilados pensionados
Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
Anses
Creditos anses banco
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para beneficiarios de ANSES
Anses Provincia
Raitelli brandsen
Escándalo en Brandsen: el intendente y un concejal se enfrentaron a golpes por el reparto de alimentos
Brandsen Provincia
festival feria comida
Primavera en Provincia Buenos Aires: festivales, ferias y deportes invaden los municipios esta semana
Provincia
VILLA GESELL TRAGEDIA
Tragedia en Villa Gesell: Murió un niño y su padre lucha por su vida tras la explosión de una garrafa
Villa Gesell
Se asoma la primavera: Con temperaturas agradables cierra la semana
Provincia
chascomus
Encontraron sano y salvo al joven que era buscado en Chascomús
Chascomús

Más leídas