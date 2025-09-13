Vouchers Educativos septiembre 2025: ¿Cómo saber si cobrás y cuáles son los montos?

En septiembre de 2025 sigue vigente el programa de Vouchers Educativos, una ayuda económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal. Este beneficio cubre parte de la cuota escolar y busca aliviar el gasto en un contexto de alta presión inflacionaria.
Cómo saber si cobrás los Vouchers Educativos
Existen dos formas de verificar si este mes se acreditará el pago:
- Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el beneficio fue otorgado.
- Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña y seleccionando la opción “Estado de tu solicitud”.
Quiénes pueden acceder en septiembre 2025
Los requisitos establecidos para recibir el beneficio son los siguientes:
- Edad del estudiante: hasta 18 años.
- Escuela: debe asistir a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.
- Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos, es decir, $2.224.600 en total.
- Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la inscripción.
- Responsable a cargo: debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.
Cuánto se paga por los Vouchers Educativos
El programa cubre hasta el 50% de la cuota mensual, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.
En la Provincia de Buenos Aires, los valores de referencia para instituciones con 80% de subvención estatal son:
- Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960.
- Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.
Esto significa que las familias pueden recibir una ayuda equivalente a la mitad de estos montos, siempre respetando los topes establecidos.