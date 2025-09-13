Vouchers Educativos septiembre 2025: ¿Cómo saber si cobrás y cuáles son los montos?

En septiembre de 2025 sigue vigente el programa de Vouchers Educativos, una ayuda económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal. Este beneficio cubre parte de la cuota escolar y busca aliviar el gasto en un contexto de alta presión inflacionaria.

Cómo saber si cobrás los Vouchers Educativos

Existen dos formas de verificar si este mes se acreditará el pago:

Mi ANSES : ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el beneficio fue otorgado.

: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, donde figura si el beneficio fue otorgado. Mi Argentina: accediendo con usuario y contraseña y seleccionando la opción “Estado de tu solicitud”.

Quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Los requisitos establecidos para recibir el beneficio son los siguientes:

Edad del estudiante : hasta 18 años.

: hasta 18 años. Escuela : debe asistir a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal .

: debe asistir a una institución privada con al menos . Ingresos familiares : no superar los 7 salarios mínimos , es decir, $2.224.600 en total .

: no superar los , es decir, . Condición escolar : el alumno debe ser regular al momento de la inscripción.

: el alumno debe ser al momento de la inscripción. Responsable a cargo: debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.

Cuánto se paga por los Vouchers Educativos

El programa cubre hasta el 50% de la cuota mensual, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.

En la Provincia de Buenos Aires, los valores de referencia para instituciones con 80% de subvención estatal son:

Nivel secundario : hasta el 50% de $51.960 .

: hasta el 50% de . Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.

Esto significa que las familias pueden recibir una ayuda equivalente a la mitad de estos montos, siempre respetando los topes establecidos.