Vouchers Educativos 2026: Consultá con tu DNI el estado del beneficio y los requisitos para enero

El inicio del ciclo lectivo 2026 se aproxima y, con él, la necesidad de miles de familias argentinas de confirmar la continuidad de los apoyos estatales para la escolaridad. El programa de Vouchers Educativos, implementado para asistir a los hogares que optan por la educación privada subvencionada, mantiene su vigencia durante el mes de enero de 2026 bajo normativas de control más estrictas para garantizar que el beneficio llegue a quienes efectivamente cumplen con los requisitos socioeconómicos.

Para este mes, el Ministerio de Capital Humano ha actualizado los mecanismos de consulta y los topes de ingresos familiares, factores determinantes para saber si un beneficiario sigue dentro del padrón aprobado o si ha sido dado de baja por cambios en su situación patrimonial o por falta de actualización de datos.

Cómo consultar el estado de tu Voucher Educativo en enero de 2026

La verificación del estado de aprobación es un trámite estrictamente digital. Los padres o tutores que ya percibieron el beneficio durante el año anterior deben revalidar su condición a través de la plataforma oficial.

Para saber si seguís aprobado, debés ingresar al sitio web oficial de Vouchers Educativos del Gobierno Nacional. Una vez allí, es necesario acceder con el usuario y la contraseña creados al momento de la inscripción original. En la sección de Estado de Solicitud, el sistema arrojará una de las siguientes tres categorías:

Aprobado : Significa que el pago está liquidado y se acreditará en la fecha correspondiente según el calendario de ANSES.

: Significa que el pago está liquidado y se acreditará en la fecha correspondiente según el calendario de ANSES. En Evaluación : El organismo está cruzando datos con ARCA y ANSES para verificar que los ingresos familiares no hayan superado los nuevos topes vigentes.

: El organismo está cruzando datos con ARCA y ANSES para verificar que los ingresos familiares no hayan superado los nuevos topes vigentes. Rechazado: El beneficio ha sido suspendido, generalmente por superar el límite de ingresos o por la pérdida de la regularidad escolar del alumno en la institución declarada.

Requisitos y nuevos topes de ingresos para cobrar en 2026

Para que te corresponda cobrar el Voucher Educativo este mes, se deben cumplir condiciones específicas tanto de la institución como del grupo familiar. En enero de 2026, los parámetros son los siguientes:

Institución educativa : El colegio debe contar con al menos un 75% de aporte estatal. Si la escuela redujo su subvención o aumentó su cuota por encima de los parámetros del programa, el beneficio podría verse afectado.

: El colegio debe contar con al menos un 75% de aporte estatal. Si la escuela redujo su subvención o aumentó su cuota por encima de los parámetros del programa, el beneficio podría verse afectado. Límite de ingresos : El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Dado que el SMVM tuvo actualizaciones recientes, es fundamental verificar si el acumulado de sueldos del hogar sigue por debajo de este techo.

: El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Dado que el SMVM tuvo actualizaciones recientes, es fundamental verificar si el acumulado de sueldos del hogar sigue por debajo de este techo. Edad y escolaridad: El alumno debe tener hasta 18 años inclusive y estar matriculado como alumno regular para el ciclo lectivo 2026.

Por qué es fundamental la actualización de datos en ANSES

Muchos beneficiarios reportan demoras en los cobros debido a la falta de coincidencia entre los datos declarados en la plataforma de Vouchers y la base de datos de ANSES. Se recomienda ingresar a Mi ANSES y verificar que el grupo familiar esté correctamente vinculado. Si hubo un cambio de domicilio, un divorcio o una modificación en los ingresos registrados, el sistema podría pausar el pago preventivamente.

Es importante recordar que el Voucher Educativo cubre el 50% de la cuota de jornada simple, tomando como base la cuota programática de marzo del año anterior, ajustada por los índices de inflación permitidos para el sector educativo.

Fecha de cobro y modalidad de pago

El pago de enero se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El monto se acredita en la cuenta bancaria (CBU) declarada por el titular al momento de la inscripción.

Si el sistema indica que sos beneficiario pero el dinero no se acreditó en la fecha prevista por el calendario de pagos por terminación de DNI, se sugiere realizar el reclamo formal a través de la misma plataforma de inscripción, adjuntando el comprobante de pago de la última cuota del colegio para demostrar la continuidad del servicio educativo.