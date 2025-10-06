Vouchers Educativos 2025: cómo saber si recibís la ayuda para las cuotas escolares

El apoyo económico a las familias para cubrir gastos educativos se mantiene como una política clave del Gobierno nacional. En este contexto, los Vouchers Educativos permiten a miles de hogares reducir el costo de las cuotas escolares en instituciones privadas, brindando un respaldo económico que facilita la continuidad de los alumnos en el sistema educativo.

Cómo consultar si accedés al voucher educativo en octubre 2025

Existen dos formas oficiales y rápidas para verificar si se recibió el beneficio:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social, en la sección Mis Cobros, podés ver reflejado si el voucher fue otorgado.
  • Mi Argentina: con usuario y contraseña, en la opción Estado de tu solicitud, se puede consultar si la ayuda fue aprobada.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está destinado a estudiantes de hasta 18 años que concurren a instituciones privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. Además, se deben cumplir otros requisitos:

  • El grupo familiar no puede superar los 7 salarios mínimos.
  • El alumno debe tener condición regular al momento de la inscripción.
  • El adulto responsable debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.

Qué cubre el Voucher Educativo

El beneficio del Estado cubre hasta el 50% del valor mensual de la cuota escolar, con un tope que varía según:

  • La región donde se encuentra la institución educativa.
  • El nivel educativo del estudiante.

De esta manera, el programa busca acompañar a las familias frente a un contexto económico complejo, garantizando la permanencia de los alumnos en la educación privada con aporte estatal.

