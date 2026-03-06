Voucher Educativo marzo 2026: Cómo saber si sos beneficiario, requisitos y cuánto cubre el subsidio

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, ha reactivado el Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”. Esta medida busca aliviar el bolsillo de las familias de ingresos medios y bajos que envían a sus hijos a instituciones de gestión privada, en un contexto donde el costo de las cuotas escolares y la canasta básica educativa han registrado aumentos significativos.

A diferencia de la Ayuda Escolar Anual de ANSES, este beneficio es una asistencia mensual que cubre una parte proporcional del arancel programático del colegio. A continuación, te detallamos todo lo que necesitás saber para este mes de marzo.

Quiénes pueden acceder al beneficio en 2026

El programa está dirigido específicamente a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario. Para ser beneficiario, se deben cumplir tres requisitos fundamentales:

Subvención Estatal: La escuela debe contar con al menos el 75% de aporte estatal .

La escuela debe contar con al menos el . Topes de Ingreso: Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Los ingresos del grupo familiar no deben superar los . Condición de Alumno Regular: El menor debe estar debidamente inscripto y la institución debe validar su asistencia.

Montos: ¿Cuánto cubre el Voucher Educativo este mes?

El subsidio consiste en una suma de dinero mensual que equivale al 50% del valor del arancel de jornada simple (sin incluir actividades extraprogramáticas) vigente al momento de la liquidación. Es importante destacar que el monto tiene un tope máximo por hijo para evitar distorsiones en cuotas de colegios de alta gama.

Tope estimado: Para marzo de 2026, el voucher cubre hasta un máximo aproximado de $27.198 por hijo .

Para marzo de 2026, el voucher cubre hasta un máximo aproximado de . Referencia en Provincia de Buenos Aires: En colegios con 100% de subvención, el reintegro para nivel primario ronda los $12.440 (50% de la cuota base de $24.880). En secundarios con 80% de aporte, el beneficio puede alcanzar el tope máximo sobre cuotas de aproximadamente $51.960.

Cómo saber si sos beneficiario y consultar el estado

Si ya realizaste la inscripción o si estabas cobrando el beneficio el año pasado, es vital que sepas que la inscripción no se renueva automáticamente. Para verificar tu estado actual o el resultado de una nueva solicitud, debés seguir estos pasos:

Ingresá a la plataforma oficial: voucherseducativos.educacion.gob.ar.

Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina .

. Dirigite a la sección “Menores a cargo” .

. Revisá el apartado “Estado de solicitud”.

Los estados posibles son:

Aprobado: Los datos socioeconómicos y la validación escolar son correctos. El pago se acreditará en el CBU declarado en ANSES.

Los datos socioeconómicos y la validación escolar son correctos. El pago se acreditará en el CBU declarado en ANSES. En evaluación: La información está siendo cruzada entre Capital Humano y ANSES.

La información está siendo cruzada entre Capital Humano y ANSES. Rechazado: Se indicará el motivo (exceso de ingresos, falta de subsidio escolar o datos incorrectos). En caso de error académico, tenés 5 días para reclamar.

Diferencias clave con la Ayuda Escolar Anual

Es común que los padres confundan ambos beneficios, pero funcionan de manera distinta:

Ayuda Escolar Anual: Es un pago único que realiza ANSES en marzo (en 2026 el piso es de $85.000 ) para quienes cobran AUH o SUAF.

Es un pago único que realiza ANSES en marzo (en 2026 el piso es de ) para quienes cobran AUH o SUAF. Voucher Educativo: Es una asistencia mensual focalizada en la cuota del colegio privado subvencionado.

Para asegurar el cobro, recordá tener actualizado tu CBU en la aplicación Mi ANSES, ya que allí es donde se deposita el dinero directamente al adulto responsable.