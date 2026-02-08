Voucher Educativo febrero 2026: Cómo consultar si sos beneficiario, requisitos y novedades del pago

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina trae consigo la necesidad de muchas familias de aliviar el costo de las cuotas en colegios privados. El Programa de Asistencia Vouchers Educativos, impulsado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, sigue siendo una de las consultas más frecuentes. Ante la incertidumbre sobre la continuidad del beneficio en febrero y marzo, es fundamental conocer los pasos para verificar el estado de la solicitud y las diferencias clave con otros beneficios de ANSES.

Cómo saber si seguís como beneficiario del Voucher Educativo

Para quienes ya percibieron el beneficio durante el año anterior o están a la espera de una nueva resolución, el sistema permite consultar el estado actual de forma digital. El procedimiento se realiza a través de la plataforma oficial del programa y requiere tener los datos de acceso actualizados.

Ingresar a la web oficial de Vouchers Educativos.

Acceder con el usuario y la contraseña de Mi Argentina creados durante la inscripción.

creados durante la inscripción. Dirigirse a la sección Menores a cargo.

Verificar el campo Estado de Solicitud.

Dentro de la plataforma, los usuarios pueden encontrar tres estados posibles:

Aprobado : Significa que la familia cumple con los requisitos socioeconómicos y que la institución educativa validó la regularidad del alumno.

: Significa que la familia cumple con los requisitos socioeconómicos y que la institución educativa validó la regularidad del alumno. En evaluación : La información aún está siendo cruzada con las bases de datos de ANSES.

: La información aún está siendo cruzada con las bases de datos de ANSES. Rechazado: El sistema detectó que se superaron los topes de ingresos familiares o que la escuela no cumple con el 75% de aporte estatal requerido.

Situación del pago en febrero 2026 y perspectivas para el ciclo lectivo

A diferencia de otros planes sociales, el Voucher Educativo no siempre cuenta con una renovación automática inmediata para el inicio del año calendario. Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano ha mantenido el sistema de consultas abierto para que las familias verifiquen su historial, pero la confirmación de una cuota específica para febrero de 2026 depende de las nuevas definiciones administrativas del Gobierno Nacional.

Es importante recordar que el programa fue diseñado para cubrir hasta el 50% del valor de la cuota de jornada simple (con un tope determinado por la autoridad educativa). Si el beneficio se reactiva para este ciclo, los pagos suelen acreditarse de forma directa en el CBU informado en Mi ANSES.

Requisitos vigentes para acceder al programa

Para mantener la vigencia como beneficiario o aplicar en caso de que se abra una nueva convocatoria, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Responsabilidad parental : El solicitante debe ser el padre, madre o tutor de estudiantes de hasta 18 años inclusive.

: El solicitante debe ser el padre, madre o tutor de estudiantes de hasta 18 años inclusive. Nivel educativo : Los menores deben asistir a instituciones de niveles inicial, primario o secundario con una subvención estatal mínima del 75%.

: Los menores deben asistir a instituciones de niveles inicial, primario o secundario con una subvención estatal mínima del 75%. Ingresos familiares : El grupo familiar no debe superar el tope de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

: El grupo familiar no debe superar el tope de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Residencia : Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

: Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Datos actualizados: Es obligatorio tener el CBU y la información del grupo familiar al día en la base de datos de ANSES.

Voucher Educativo vs. Ayuda Escolar Anual: no confundirlos

Una de las mayores confusiones entre los padres argentinos es mezclar estos dos beneficios, ya que ambos se gestionan en fechas cercanas al inicio de clases:

Voucher Educativo : Es un subsidio mensual destinado específicamente a pagar parte de la cuota de colegios privados subvencionados. Se gestiona a través de la plataforma de Educación y Mi Argentina.

: Es un subsidio mensual destinado específicamente a pagar parte de la cuota de colegios privados subvencionados. Se gestiona a través de la plataforma de Educación y Mi Argentina. Ayuda Escolar Anual: Es un pago único que realiza ANSES (habitualmente en marzo) para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares por hijo en edad escolar. Para 2026, el monto de esta ayuda se estima en $85.000 por hijo, siempre que se haya presentado el certificado de escolaridad antes del 31 de diciembre del año anterior.

Qué hacer si el beneficio aparece suspendido

Existen motivos administrativos por los cuales el pago puede detenerse. El principal es la falta de validación por parte del colegio o la mora en las cuotas escolares. Según las normativas del programa, si se registran dos cuotas impagas en la institución, el beneficio se suspende. Si la mora llega a las tres cuotas, el beneficio puede ser cancelado definitivamente.

Para evitar inconvenientes, se recomienda a las familias mantener la regularidad en los pagos escolares y revisar periódicamente la pestaña de Mis Cobros en la app Mi ANSES para confirmar que el CBU declarado no tenga bloqueos o errores de transferencia.