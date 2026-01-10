Voucher Educativo 2026: cómo saber si seguís aprobado y si te corresponde cobrar

El inicio de 2026 trae consigo la expectativa de miles de familias argentinas que dependen del Programa de Asistencia Vouchers Educativos para aliviar el costo de las cuotas en colegios de gestión privada. Con el ciclo lectivo 2025 finalizado y la transición hacia el nuevo año escolar, surgen dudas sobre la continuidad del beneficio, las fechas de acreditación y los pasos para verificar el estado de la solicitud.

A diferencia de otros subsidios, el Voucher Educativo tiene una dinámica de pago a mes vencido y requisitos de validación constantes entre el Ministerio de Capital Humano y las instituciones educativas. Por ello, enero de 2026 se presenta como un mes clave para percibir los remanentes del año anterior y prepararse para la nueva convocatoria.

Cómo consultar si tu solicitud sigue aprobada en enero 2026

Para verificar si todavía formás parte del padrón de beneficiarios y si tu estado es apto para el cobro, el procedimiento debe realizarse a través de los canales oficiales. Es fundamental no compartir datos sensibles por redes sociales o llamadas telefónicas, ya que el trámite es personal y gratuito.

Ingresá a la plataforma oficial de Vouchers Educativos en el sitio web de la Secretaría de Educación.

Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.

Dirigite a la sección titulada Menores a cargo.

En la parte inferior de este apartado, visualizá el campo Estado de Solicitud.

Allí encontrarás tres posibles estados:

Aprobado: Significa que cumplís con los requisitos socioeconómicos y la institución educativa validó la regularidad del alumno.

Significa que cumplís con los requisitos socioeconómicos y la institución educativa validó la regularidad del alumno. En evaluación: La información está siendo cruzada con ANSES o la escuela aún no confirmó los datos.

La información está siendo cruzada con ANSES o la escuela aún no confirmó los datos. Rechazado: El sistema detectó que se superaron los topes de ingresos (7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) o que la institución no posee el 75% de aporte estatal mínimo requerido.

Quiénes cobran el Voucher Educativo este mes

En enero de 2026, el pago corresponde generalmente a la cuota devengada de diciembre de 2025. El programa funciona mediante un sistema de retroactividad y pagos desfasados. Por lo tanto, quienes hayan mantenido la regularidad escolar y el cumplimiento de las cuotas hasta el cierre del ciclo lectivo previo, verán reflejada la acreditación en sus cuentas bancarias declaradas.

El monto del beneficio se mantiene en torno al 50% del valor del arancel programático de jornada simple, con los topes actualizados por la Secretaría de Educación. Es importante recordar que el pago figura en los extractos bancarios bajo la leyenda ANSES o con códigos específicos de transferencias de seguridad social.

Requisitos de permanencia y motivos de suspensión

La continuidad del cobro no es automática si existen cambios en la situación patrimonial o escolar. Los motivos más frecuentes por los cuales una familia puede dejar de percibir el voucher en enero son:

Falta de regularidad: Si el alumno no terminó el ciclo lectivo o se registró un abandono escolar.

Si el alumno no terminó el ciclo lectivo o se registró un abandono escolar. Mora en las cuotas: El reglamento establece que si existen dos cuotas impagas, el beneficio se suspende. Si la deuda alcanza los tres meses, la baja es definitiva.

El reglamento establece que si existen dos cuotas impagas, el beneficio se suspende. Si la deuda alcanza los tres meses, la baja es definitiva. Ingresos familiares: Si el grupo familiar superó el límite de los 7 salarios mínimos debido a aumentos salariales o paritarias recientes.

Diferencia entre Voucher Educativo y Ayuda Escolar Anual

Es común que en enero se confundan estas dos asistencias. Mientras que el Voucher Educativo es un pago mensual para cuotas de colegios privados subsidiados, la Ayuda Escolar Anual de ANSES es un pago único que se liquida habitualmente a partir de marzo.

Para asegurar el cobro de la Ayuda Escolar 2026, es obligatorio haber presentado el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre pasado. Si no lo hiciste, el trámite puede completarse ahora a través de Mi ANSES, aunque el pago se verá demorado hasta que el organismo valide la documentación cargada.

Canales de reclamo y contacto oficial

Si tu estado figura como aprobado pero no visualizás el depósito en tu CBU, podés utilizar las siguientes vías de contacto para realizar el reclamo:

Correo electrónico: Enviá tu consulta con número de CUIL y datos del menor a [email protected].

Enviá tu consulta con número de CUIL y datos del menor a [email protected]. Teléfono: Comunicate con la línea 130 de ANSES para consultas sobre la acreditación bancaria.

Comunicate con la línea 130 de ANSES para consultas sobre la acreditación bancaria. Presencial: En las oficinas de ANSES, aunque la gestión principal del programa es potestad del Ministerio de Capital Humano.

Mantené siempre actualizados tus datos de contacto y el CBU en Mi ANSES para evitar que los pagos sean rechazados por el sistema bancario.