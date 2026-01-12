Voucher Educativo 2026: cómo consultar si estás aprobado para cobrar en enero y qué requisitos cambiaron

Con el inicio del nuevo ciclo lectivo en el horizonte, miles de familias argentinas que accedieron al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” durante el año pasado se encuentran ante una duda clave: ¿qué sucede con el beneficio en enero de 2026?

Mientras el Ministerio de Capital Humano redefine la continuidad de las políticas de asistencia escolar, es fundamental conocer el estado de tu solicitud y los requisitos vigentes para no perder el apoyo económico.

Cómo consultar si tu beneficio sigue vigente

Para verificar si todavía figurás como beneficiario aprobado o si tu solicitud requiere una actualización de datos para el período 2026, existen dos canales oficiales habilitados:

Plataforma de Vouchers Educativos: Debés ingresar al sitio oficial con tu usuario y contraseña de Mi Argentina. Allí, en la sección “Estado de tu solicitud” , el sistema te indicará si el beneficio está “Validado”, “En proceso de revisión” o si fue interrumpido.

Debés ingresar al sitio oficial con tu usuario y contraseña de Mi Argentina. Allí, en la sección , el sistema te indicará si el beneficio está “Validado”, “En proceso de revisión” o si fue interrumpido. App Mi ANSES: Entrando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, podés dirigirte a la sección “Mis Cobros”. Si tenés una fecha de pago asignada para el mes de enero, significa que tu liquidación correspondiente al cierre del ciclo anterior o el inicio del nuevo ha sido procesada.

Requisitos y topes de ingresos en enero 2026

Para este mes, el cumplimiento de los requisitos socioeconómicos sigue siendo el filtro principal. El Gobierno mantiene la regla de los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) como techo para el grupo familiar.

Si en los últimos meses de 2025 tus ingresos registrados (sueldos brutos, monotributo o jubilaciones) superaron este límite debido a paritarias o actualizaciones, es posible que el sistema haya dado de baja el beneficio de forma automática. Además, recordá que:

El alumno debe mantener la regularidad certificada por la institución.

certificada por la institución. La escuela debe tener, como mínimo, un 75% de aporte estatal .

. El adulto responsable debe tener su CBU actualizado en la base de datos de ANSES.

¿Se cobra una cuota en enero?

Existe una confusión frecuente sobre el pago de enero. Técnicamente, el programa original fue anunciado con una vigencia temporal. Sin embargo, debido a los retrasos administrativos en la validación de cuotas de meses anteriores (como noviembre y diciembre), muchos beneficiarios están recibiendo pagos retroactivos durante este mes.

Si tu solicitud aparece como aprobada pero no recibiste el depósito, verificá si la institución educativa cargó correctamente la certificación de alumno regular del cierre de año. Sin esa validación escolar, ANSES no libera el pago de la cuota restante.

Ayuda Escolar Anual vs. Vouchers Educativos

Es vital no confundir el Voucher Educativo con la Ayuda Escolar Anual de ANSES. Mientras que el voucher es una asistencia mensual para la cuota del colegio privado, la Ayuda Escolar es un pago único que se realiza a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Familiar.

Para garantizar el cobro de la Ayuda Escolar en marzo de 2026, el plazo de presentación del Certificado de Escolaridad es clave. Si no lo presentaste antes del 31 de diciembre pasado, deberás cargar el formulario PS 2.68 a través de Mi ANSES lo antes posible para que el beneficio se active una vez validado.

Qué hacer si tu solicitud fue rechazada o suspendida

Si al ingresar a la plataforma notás que tu estado es “Rechazado”, los motivos más comunes en este inicio de año suelen ser:

Inconsistencia de ingresos: El cruce de datos con ARCA detectó ingresos superiores al tope permitido.

El cruce de datos con ARCA detectó ingresos superiores al tope permitido. Falta de certificación escolar: La escuela no confirmó que el menor finalizó el ciclo lectivo como alumno regular.

La escuela no confirmó que el menor finalizó el ciclo lectivo como alumno regular. CBU inválido: La cuenta bancaria informada está cerrada o tiene bloqueos.

En caso de error, podés realizar un reclamo formal desde la misma plataforma de Vouchers dentro de los 10 días posteriores a la notificación del rechazo. Mantener los datos actualizados en Mi Argentina y ANSES es la única garantía para acceder a las nuevas convocatorias que se esperan para el ciclo lectivo 2026.