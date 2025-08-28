Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades

El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegirán a sus representantes para cargos provinciales y municipales. Según el municipio de residencia, se votará por diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en las 8 secciones electorales de la Provincia.

En el Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida política. En la Argentina, los tratados de Derechos Humanos tienen rango constitucional (Ley 27.044). Por eso, las personas con discapacidad no solo tienen derecho a votar, sino también a ser votadas.

Con el propósito de promover y facilitar el ejercicio pleno de estos derechos, se implementan diversas medidas destinadas a la eliminación de barreras y obstáculos en el proceso electoral.

Resolución 156 y voto asistido en la Provincia de Buenos Aires

La Resolución 156 sobre Voto Asistido garantiza la existencia de un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en cada establecimiento y establece derechos específicos para las personas con discapacidad:

Poder entrar, permanecer y salir del lugar de votación sin dificultad.

Recibir información clara, fácil de entender y en formatos accesibles.

Pedir ayuda o apoyo durante cualquier parte del proceso de votación.

Contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en cada lugar de votación.

Elegir entre votar en su mesa asignada o en el COA.

Votar con la ayuda de: Una persona de su confianza La autoridad de mesa Su perro guía o de asistencia

Solicitar prioridad para votar sin hacer fila.

Es importante remarcar que no es obligatorio tener Certificado Único de Discapacidad (CUD) para pedir apoyo.

Requisitos para votar

Para participar en las elecciones es necesario:

Tener 16 años o más (las y los migrantes pueden votar a partir de los 18 años).

Tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

Presentar el último ejemplar del DNI.

Figurar en el padrón electoral.

La información sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y el número de orden puede consultarse en el padrón electoral disponible oficialmente en la Provincia.

Para obtener más detalles sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y número de orden se puede ingresar a: eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar