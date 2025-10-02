Volver al Trabajo: cuándo cobrás en octubre de 2025 y qué tenés que saber de los nuevos planes

Si sos beneficiario de alguno de los programas que impulsan la inserción laboral o recibís la prestación por desempleo, la pregunta clave es siempre la misma: ¿cuándo tengo la plata en mi cuenta? Las fechas de cobro para octubre de 2025 ya están confirmadas, y acá te traemos la información precisa y actualizada para que puedas organizarte.

Es fundamental que sepas que el antiguo Potenciar Trabajo se dividió en dos líneas clave: Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social. Ambos tienen una fecha de cobro unificada que te detallamos a continuación. Por otro lado, la Prestación por Desempleo que abona la ANSES mantiene su propio calendario, el cual varía según la terminación de tu DNI.

Volver al trabajo: fecha de cobro de octubre 2025

Este programa, enfocado en la capacitación y la mejora de la empleabilidad, mantiene un día de pago fijo para todos sus beneficiarios, sin importar la terminación del documento.

Monto del Programa Volver al Trabajo en octubre: $78.000 .

. Fecha de cobro unificada: El pago se realiza el quinto día hábil del mes. Para octubre de 2025, la fecha es el martes 7 de octubre.

Este mismo día cobra también el Programa de Acompañamiento Social, destinado a personas mayores de 50 años o con determinadas vulnerabilidades, cuyo monto es idéntico: $78.000.

¿Cómo verificás si cobrás Volver al Trabajo?

Podés hacer la consulta de forma rápida y sencilla sin moverte de tu casa. Solo tenés que:

Entrar a la plataforma Mi Argentina o a Mi ANSES. Colocar tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Dirigirte al apartado “Mis Cobros” o “Mis Prestaciones”. Ahí podrás corroborar que figure la prestación “Volver al Trabajo” para el mes en curso y, de ser necesario, tu fecha de cobro.

Prestación por Desempleo (Fondo de Desempleo) de ANSES

Si fuiste despedido/a sin causa y estás cobrando la Prestación por Desempleo, tu fecha de pago en octubre depende del último número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los pagos de la ANSES se realizan en el transcurso de la última semana del mes. El monto de la prestación es variable, ya que depende de tus ingresos previos. Tenés que saber que en el mes de septiembre de 2025 el mínimo fue de $161.000 y el máximo alcanzó los $322.000. Para octubre se esperan las nuevas actualizaciones o confirmación de estos topes.

Acá te dejamos el calendario de cobro de la Prestación por Desempleo (Plan 1) para septiembre de 2025 (tené en cuenta que al momento de publicar este artículo, las fechas de octubre aún no se han confirmado oficialmente, pero los cobros siempre se ubican en la misma semana del mes):

Terminación del DNI Fecha de cobro (Septiembre 2025) 0 y 1 Viernes 19 de septiembre 2 y 3 Lunes 22 de septiembre 4 y 5 Martes 23 de septiembre 6 y 7 Miércoles 24 de septiembre 8 y 9 Jueves 25 de septiembre

Dato importante: Si tenés 45 años o más, podés cobrar durante 6 meses adicionales a lo estipulado, lo que es un gran apoyo mientras seguís buscando una nueva oportunidad laboral.

¿Cómo sabés la fecha exacta de tu cobro de Desempleo?

La forma más directa y segura es consultando las herramientas oficiales de ANSES:

Ingresá al Calendario de Pagos de ANSES en el sitio web oficial.

en el sitio web oficial. Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave y seleccioná “Cobros” → “Consultar fecha y medio de cobro”.

Recordá que la Prestación por Desempleo es un derecho, pero tenés que iniciar el trámite antes de que pasen 90 días hábiles desde la finalización de tu relación laboral para no perder días de beneficio.