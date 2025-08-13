Volcó un micro en Bariloche: El chofer se desmayó en la ruta al Cerro Catedral

Un micro que transportaba aproximadamente a 20 pasajeros volcó en una ruta de Bariloche, en su camino hacia el Cerro Catedral. El incidente ocurrió cuando el chofer sufrió un desmayo, afortunadamente no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves.

Detalles del Accidente en la Ruta al Cerro Catedral

Según el relato del chofer, mientras transitaba por la ruta, comenzó a sentirse mal y tomó agua para recuperarse. Al volver en sí, se dio cuenta de que el colectivo había volcado. Las autoridades confirmaron que el vehículo se desplazó cinco metros fuera de la cinta asfáltica y terminó recostado sobre su lado izquierdo.

Diligencias y Respuesta de Emergencia

El colectivo pertenecía al servicio T.U.P., línea 55. Juan Pablo Follonier, gerente de la empresa Mi Bus, aseguró que solo hubo “daños materiales”. Se estima que había entre 15 y 20 pasajeros a bordo, todos con golpes menores derivados del accidente. Uno de ellos reportó un “dolor en la cadera”, según indicó el gerente.

Una unidad de la empresa se encargó de trasladar a los pasajeros al hospital para un chequeo preventivo. En cuanto al chofer, fue atendido en una ambulancia, y mostró gran preocupación por la situación, especialmente por el bienestar de los pasajeros.

Intervención de Servicios de Emergencia y Estado de la Ruta

En el lugar del accidente, actuaron las fuerzas de Protección Civil y los Bomberos Ruca Cura y Melipal, quienes trabajaron para facilitar la situación. También asistieron ambulancias del Hospital Zonal y Activa.

Durante varias horas, la ruta permaneció cerrada al tráfico, con desvío en la rotonda de la Virgen de las Nieves, habilitándose solo la circulación para el descenso desde el cerro por un acceso alternativo, según informó el diario Bariloche Opina.