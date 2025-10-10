Violenta madrugada en Castelli: Qué se sabe del brutal crimen que conmociona a la ciudad?

A medida que trascurren las horas se conocen mayores precisiones del brutal asesinato cometido esta mañana en la ciudad bonaerense de Castelli.

Fuentes policiales indicaron a INFOZONA que un hombre de 26 años, fue apresado esta mañana acusado del asesinato de otra persona tras una discusión callejera y se espera que la aprehensión se convierta en detención atento las innumerables pruebas en su contra.

El episodio

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 6:20 horas en la intersección de las calles San Martín y Falucho, frente al Hospital Municipal de Castelli. Testigos señalaron que dos personas comenzaron una pelea en la vereda del nosocomio, tras lo cual cada uno se dirigió en direcciones distintas.

Minutos después, el personal sanitario del hospital advirtió que en la plaza principal de la ciudad ubicada frente al Palacio Municipal había una persona sin vida, con manchas de sangre y heridas en la cabeza. El médico de guardia confirmó signos de violencia. El occiso se hallaba sentado en uno de los bancos de la Plaza.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad y la secuencia de los hechos, los agentes concluyeron que la víctima era uno de los participantes del enfrentamiento. En las filmaciones se observa que el ataque se realizó con un arma blanca.

La detención y peritajes

La policía detuvo a un joven en su propio domicili ubicado en calle Bolívar constatando que en el momento de la aprehensión no presentaba lesiones visibles.

Intervino el equipo de Policía Científica de la ciudad de Dolores, que secuestró la ropa del sospechoso y realizó pericias en la escena. Se desplegó además un rastrillaje para encontrar el arma homicida, pero hasta ahora no fue hallada.

El caso quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía en Turno del Departamento Judicial de Dolores, que ordenó la realización de la autopsia en la morgue de Dolores, prevista para esta tarde.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y sigue bajo investigación judicial para esclarecer los detalles del suceso.