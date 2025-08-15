Villa Gesell tendrá su Parque Termal: Un nuevo atractivo turístico para todo el año

Villa Gesell, reconocida por sus playas y su encanto veraniego, está lista para dar un gran paso en su oferta turística con la creación de un Parque Termal. Este proyecto, impulsado por la Municipalidad de Villa Gesell, promete posicionar a la ciudad como un destino atractivo durante las cuatro estaciones del año. Con el respaldo de sectores productivos y profesionales, el parque no solo será un lugar de relax, sino también un motor de desarrollo económico para la región. A continuación, te contamos todo sobre este ambicioso proyecto: ubicación, servicios, impacto y cuándo estará listo.

Un nuevo ícono turístico para Villa Gesell

La Municipalidad de Villa Gesell anunció oficialmente el desarrollo del Parque Termal, un proyecto que busca diversificar la oferta turística de la ciudad, conocida principalmente por sus playas. Según la página oficial de la Municipalidad, este nuevo atractivo permitirá disfrutar de las bondades de las aguas termales en un entorno moderno y sostenible, diseñado para atraer tanto a turistas como a residentes locales.

El proyecto ha recibido el respaldo de diversos sectores productivos y profesionales de la ciudad, quienes ven en el parque una oportunidad para fortalecer el turismo y la economía local. Publicaciones en medios como El Fundador Online destacan el entusiasmo de empresarios, comerciantes y profesionales de la salud, quienes consideran que el parque será un diferencial clave para Villa Gesell.

¿Dónde estará ubicado el Parque Termal?

Aunque la ubicación exacta del Parque Termal aún no se ha detallado públicamente, la Municipalidad indicó que estará situado en una zona estratégica de Villa Gesell, con fácil acceso para visitantes y residentes. Según publicaciones en X, el diseño del parque combina infraestructura moderna con el entorno natural característico de la ciudad, lo que asegura una experiencia integrada con el paisaje costero.

La elección del lugar busca facilitar la llegada de turistas desde localidades cercanas, como Mar del Plata, Pinamar o Cariló, y posicionar al parque como un punto de referencia en la región.

Servicios y capacidad del Parque Termal

El Parque Termal de Villa Gesell está diseñado para recibir hasta 13.000 personas, lo que lo convierte en uno de los proyectos turísticos más importantes de la costa atlántica. Entre los servicios destacados, según la información oficial, se encuentran:

Piscinas termales : Aguas cálidas con propiedades terapéuticas, ideales para el relax y la salud.

: Aguas cálidas con propiedades terapéuticas, ideales para el relax y la salud. Espacios recreativos : Áreas al aire libre y cubiertas para el descanso, actividades familiares y eventos.

: Áreas al aire libre y cubiertas para el descanso, actividades familiares y eventos. Infraestructura moderna : Vestuarios, restaurantes y servicios complementarios que garantizan comodidad.

: Vestuarios, restaurantes y servicios complementarios que garantizan comodidad. Diseño sostenible: Un enfoque en la integración con el entorno natural, según renders compartidos por la Municipalidad y medios locales.

El parque estará operativo durante todo el año, lo que permitirá a Villa Gesell captar turistas incluso en los meses de otoño e invierno, rompiendo con la estacionalidad típica de los destinos balnearios.

Impacto económico y apoyo de la comunidad

El Parque Termal no solo será un atractivo turístico, sino también un impulsor de la economía local. La Municipalidad destacó que el proyecto generará nuevos puestos de trabajo, desde la etapa de construcción hasta su funcionamiento, beneficiando a los vecinos de Villa Gesell. Además, se espera un aumento en la actividad comercial, con mayor demanda en hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

El apoyo de sectores productivos y profesionales ha sido clave para avanzar con el proyecto. Según El Fundador Online, empresarios hoteleros, gastronómicos y profesionales de la salud expresaron su respaldo, destacando el potencial del parque para posicionar a Villa Gesell como un destino de bienestar y relax. Varios incluso señalaron que las aguas termales podrían atraer a visitantes interesados en tratamientos terapéuticos.

Sin embargo, no todos los comentarios son unánimes. En X, usuarios como @DDGALLIANO expresaron preocupación por los costos del proyecto y pidieron mayor transparencia en la gestión de los fondos, señalando que “deberían auditar los gastos porque ya sabemos que saldrá 5 veces más que su valor normal”. Estas inquietudes reflejan la importancia de una comunicación clara por parte de las autoridades para mantener la confianza de la comunidad.

¿Cuándo estará listo el Parque Termal?

Aunque no se ha confirmado una fecha exacta de inauguración, el proyecto ya está en marcha, con presentaciones oficiales realizadas en agosto de 2025. Medios locales informaron que los avances comenzarán en los próximos meses, con el objetivo de tener el parque operativo lo antes posible.

La Municipalidad está trabajando en la planificación y los permisos necesarios, y se espera que las primeras etapas de construcción sean visibles antes de fines de 2025. Para mantenerse informado, los interesados pueden seguir las actualizaciones en la página oficial de la Municipalidad de Villa Gesell o en medios locales.

Un futuro prometedor para Villa Gesell

El Parque Termal de Villa Gesell marca un antes y un después para la ciudad, consolidándola como un destino turístico versátil y atractivo durante todo el año. Con sus piscinas termales, diseño moderno y un enfoque en el bienestar, este proyecto no solo promete momentos de relax, sino también un impulso económico y social para la región. Si planeás visitar la costa argentina en 2025, el Parque Termal será una parada obligada para disfrutar de la magia de Villa Gesell en cualquier temporada.