Viernes fresco y agradable: ¿cómo seguirá el fin de semana?

A medida que avanza el mes de febrero y se acerca lentamente a su fin, el movimiento turístico en los distintos destinos de la provincia de Buenos Aires comienza a disminuir. Sin embargo, todavía son muchas las personas que continúan eligiendo la costa atlántica y otras localidades bonaerenses para disfrutar de sus vacaciones, aunque en menor medida que en semanas anteriores.

En este contexto, el tiempo vuelve a ser un factor clave para quienes aún planean escapadas o descansos de último momento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama climático para los próximos días se presenta sin grandes sobresaltos en territorio bonaerense:

🔹 HOY, Viernes:

El cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C. El viento soplará del este y, hacia la noche, podrían registrarse algunas ráfagas.

🔹 Sábado 21:

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 28°C, con viento predominante del este.

🔹 Domingo 22:

La nubosidad continuará siendo protagonista durante todo el día. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 28°C. El viento seguirá soplando desde el este y, por el momento, no se prevén lluvias.

Con este escenario, el cierre de febrero en la provincia de Buenos Aires ofrece condiciones ideales para quienes buscan aprovechar los últimos días de descanso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones a la vista.