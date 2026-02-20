Viernes fresco y agradable: ¿cómo seguirá el fin de semana?

Francisco Díaz
fresco verano 2026

A medida que avanza el mes de febrero y se acerca lentamente a su fin, el movimiento turístico en los distintos destinos de la provincia de Buenos Aires comienza a disminuir. Sin embargo, todavía son muchas las personas que continúan eligiendo la costa atlántica y otras localidades bonaerenses para disfrutar de sus vacaciones, aunque en menor medida que en semanas anteriores.

En este contexto, el tiempo vuelve a ser un factor clave para quienes aún planean escapadas o descansos de último momento.

Cuenta DNI: cómo exprimir los descuentos exclusivos en la última semana de febrero
Mirá también:

Cuenta DNI: cómo exprimir los descuentos exclusivos en la última semana de febrero

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama climático para los próximos días se presenta sin grandes sobresaltos en territorio bonaerense:

🔹 HOY, Viernes:
El cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C. El viento soplará del este y, hacia la noche, podrían registrarse algunas ráfagas.

🔹 Sábado 21:
Se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 28°C, con viento predominante del este.

🔹 Domingo 22:
La nubosidad continuará siendo protagonista durante todo el día. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 28°C. El viento seguirá soplando desde el este y, por el momento, no se prevén lluvias.

Con este escenario, el cierre de febrero en la provincia de Buenos Aires ofrece condiciones ideales para quienes buscan aprovechar los últimos días de descanso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones a la vista.

ARBA 2026 con nueva fecha de vencimiento: ¿Cómo ahorrar hasta un 15% en el Impuesto Inmobiliario?
Mirá también:

ARBA 2026 con nueva fecha de vencimiento: ¿Cómo ahorrar hasta un 15% en el Impuesto Inmobiliario?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Me sumo banco provincia pba
Me Sumo Banco Provincia: El programa clave para canjear puntos por productos, viajes y ahorrar en 2026
Provincia
Sismo mar del plata
Sismo en Mar del Plata hoy: El inusual temblor que sacudió la costa bonaerense y encendió todas las alarmas
Provincia
agra nuvlado
Jueves con probables lluvias en la Provincia de Buenos Aires: ¿Cómo sigue la semana?
Provincia
sismo en mdq
Susto en Mar del Plata: vecinos sintieron un fuerte temblor y crece la preocupación
Provincia
paro docente
Docentes bonaerenses ratifican el paro y peligra el inicio de clases
Provincia
La Justicia limitó las visitas a Cristina Kirchner tras reunión no autorizada en su casa
Cristina Kirchner celebra sus 73 años: la militancia se vuelca a las redes para saludarla
Nacionales
Estatales Bonaerenses febrero 2026
Paritarias Estatales en Provincia de Buenos Aires 2026: Qué Pasará con los Sueldos en Febrero y los Próximos Aumentos
Provincia

Más leídas