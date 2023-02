La turista española volvió a filmarse quejándose de las rutas argentinas: "60 kilómetros de piedras"

La turista española Laura Méndez volvió a ser noticia por sus duros comentarios sobre nuestro país.

No tiene paz

La joven compartió un nuevo video donde deja bien claro su incomodidad a la hora de movilizarse por Argentina.

"Estoy en la carretera para ir a la Bahía de San Blas, que tampoco es el Caribe. La verdad es que es todo piedras otra vez", arrancó su descargo la influencer.

Y agregó: "¡Son como 60 kilómetros de piedra! Que no voy, que no voy. Mejor no lo digo así no me buscan. ¡Esto es una porquería, una porquería! ¡Todo así, todo así, todo igual, colega!".

Su queja anterior

Laura ya había lanzado fuertes críticas días atrás contra nuestro país, lo que le valió duros comentarios de los cibernautas que le pidieron que se fuera, si tanto le disgusta estar aquí.