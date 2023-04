Fabián Doman habló tras su renuncia a la presidencia de Independiente: "No soy un títere del PRO"

Fabián Doman, tras renunciar a la presidencia del club Independiente, concedió una entrevista a Jorge Rial para su programa Argenzuela por Radio 10.

Allí, el conductor reveló: "Muchas cosas hicieron que renuncie a Independiente, creo que hay multicausas, una fue la falta de apoyo económico. El hincha esta muy insatisfecho, la realidad es que no doy más, mi familia me acompaño día a día, pero no doy más".





Fabián negó estar vinculado al PRO: "Yo no puedo ser el títere de nadie, la realidad es que no lo seria. Había gente de la comisión encargada de conseguir los recursos y no están, no se consiguieron. Lo menciono y le agradezco a Ritondo porque con él tengo una relación de amistad, él vio como yo estaba".

Doman aseguró: "El fútbol tiene esa cosa que pareciera que si no sabes del tema no podés formar parte de una comisión directiva y no es así, te puede ir mal también sabiendo. Yo tengo la conciencia muy limpia, tomo decisiones y digo la verdad, al menos la mía, puedo estar equivocado, pero siempre me maneje así, no me escondo".

El ex dirigente de Independiente reconoció que espera que su renuncia ayude a sanear las finanzas de Independiente: "Lo mejor que me puede pasar es que lleguen inversiones al club para ayudarlo".