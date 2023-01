Video viral: Bicibandido, el polémico ciclista "justiciero" que choca autos, simula accidentes e insulta peatones

Bicibandido se hizo famoso los últimos días por una serie de videos donde se lo puede ver circulando en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires, golpeando, rayando e insultando a los autos que se cruza por la senda peatonal.

El hombre detrás del apodo

Cristian es de Loma Hermosa, tiene 37 años y cuenta con más de 144 mil suscriptores en YouTube y 190 mil seguidores en TikTok. Su popularidad creció gracias a sus enfrentamientos con peatones y automovilistas.

Ahora que su imagen se popularizó, Bicibandido se arrepiente de lo que hizo y explica que recibió amenazas: "No lo estoy haciendo más, son videos viejos, estoy saliendo más calmado. Son compilaciones, no es que ando así, es enfermante y estresante lo que me está pasando".

Un comienzo accidentado

Cristian contó que decidió colocarse una cámara GoPro en el pecho para andar en bicicleta tras una pelea que pudo costarle la vida.

"Me pasó un camionero, se me adelantó, lo volví a pasar y me quiso pasar de nuevo. Cuando lo hice por segunda vez, él se me pone detrás de mí y me toca la bocina de aire. Me tiró el camión. Si no me subo a la vereda me pasa por encima", reveló.

Para evitar una situación similar, decidió registrar sus recorridos en bicicleta: "A fines de noviembre de 2022 comencé a armar shorts en YouTube, que son como los reels de Instagram. Los hice con videos míos, muchos de ellos viejos. Y se viralizaron. En 30 días acumulé 50 millones de reproducciones".

Actos y consecuencias

El inconveniente es que el hombre simula accidentes al chocar automóviles a propósito con su bicicleta e insulta a peatones o conductores que atraviesan la bicisenda.

Cristian reconoce que, en un momento, su comportamiento fue violento: "Durante esos recorridos, terminé rompiendo dos espejos. Los otros que golpeé se doblaron para adelante y nada más, pero no se rompen. Me arrepiento de haber hecho eso".

También se refirió a un video donde raya un automóvil. "No quise que terminara así. Sólo fingir que él, al doblar, me chocaba por estar ocupando la bicisenda. No fue mi intención rayarle el vehículo".