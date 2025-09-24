VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas

Este 24 de septiembre de 2025, alrededor de las 5:49 de la mañana, una misteriosa luz iluminó el cielo y sorprendió a vecinos de distintas provincias argentinas. Testigos describieron el fenómeno como un resplandor plateado o amarillento.

Diego, un vecino de la zona de la Laguna Mar Chiquita, relató que no se trató de una sola luz sino de “varias”, generando un espectáculo impactante.

Jorge Coghlan, director del Observatorio de Santa Fe, brindó una explicación científica: el evento habría sido causado por materia interplanetaria que se desintegró en la atmósfera, probablemente un bólido, un tipo de meteoro muy brillante. Según precisó, ocurrió a unos 85 kilómetros de altura y fue visible en un radio de entre 300 y 400 kilómetros, lo que explica por qué se observó desde distintas localidades, incluidas Rosario, Santa Fe y Córdoba.

Coghlan detalló que la trayectoria fue de oeste a este y que el fenómeno duró entre dos y tres segundos, aunque algunos testigos pudieron percibirlo como más prolongado por la forma en que el cerebro procesa estos destellos. También mencionó la posibilidad de que se tratara de la desintegración de un satélite, aunque se inclinó por la hipótesis del meteoro. “Prácticamente no cae nada al suelo; todo se desintegra”, aclaró, y agregó que, en caso de llegar a la Tierra, solo lo haría en forma de polvo meteórico.

Más leídas